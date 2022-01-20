拜登涉俄烏言論遭共和黨人抨擊　黑利：為普京壯膽

美國總統拜登（Joe Biden）一段有關俄烏問題的言論引發批評，據美媒報道，烏克蘭官員對他這番話感到「震驚」，美國前駐聯合國大使、共和黨人黑利（Nikki Haley）更抨擊稱，拜登這是為普京（Vladimir Putin）入侵烏克蘭壯膽。
美國國會山報1月19日報道稱，拜登19日因暗示俄羅斯對烏克蘭發動「小規模」攻擊將面臨較小後果而引發混亂和批評。
拜登當時說「我認為你將看到的是，如果俄羅斯入侵，它將被追究責任，而這取決於它做什麼。」他又指「如果是小規模入侵，而我們最終不得不為做什麼和不做什麼而爭吵，那是一回事。」
這番話遭到共和黨人的反擊。美國外交關係委員會主席哈斯（Richard Haass）在Twitter上說：「我不明白美國總統的邏輯，他認為俄羅斯人將進入烏克蘭，如果他們以相對較小的方式進入，付出的代價就會更少。」
在特朗普政府時期擔任前聯合國大使的黑利在Twitter稱，拜登的言論是為普京壯膽，她稱「想像一下自己是普京，考慮入侵烏克蘭。然後你看到這個火車殘骸般的新聞發布會，『播放』着拜登的軟弱領導力。拜登正在為普京壯膽。這真是太尷尬了。」
美國有線新聞網絡（CNN）在拜登的新聞發布會結束後不久報道說，一名烏克蘭官員對拜登似乎將入侵和「小規模入侵」區分開來的言論感到震驚。