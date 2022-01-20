拜登涉俄烏言論遭共和黨人抨擊　黑利：為普京壯膽

美國總統拜登（Joe Biden）一段有關俄烏問題的言論引發批評，據美媒報道，烏克蘭官員對他這番話感到「震驚」，美國前駐聯合國大使、共和黨人黑利（Nikki Haley）更抨擊稱，拜登這是為普京（Vladimir Putin）入侵烏克蘭壯膽。



美國國會山報1月19日報道稱，拜登19日因暗示俄羅斯對烏克蘭發動「小規模」攻擊將面臨較小後果而引發混亂和批評。

拜登當時說「我認為你將看到的是，如果俄羅斯入侵，它將被追究責任，而這取決於它做什麼。」他又指「如果是小規模入侵，而我們最終不得不為做什麼和不做什麼而爭吵，那是一回事。」

2021年9月1日，美國總統喬·拜登在白宮橢圓形辦公室會見了烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（AP）

這番話遭到共和黨人的反擊。美國外交關係委員會主席哈斯（Richard Haass）在Twitter上說：「我不明白美國總統的邏輯，他認為俄羅斯人將進入烏克蘭，如果他們以相對較小的方式進入，付出的代價就會更少。」

在特朗普政府時期擔任前聯合國大使的黑利在Twitter稱，拜登的言論是為普京壯膽，她稱「想像一下自己是普京，考慮入侵烏克蘭。然後你看到這個火車殘骸般的新聞發布會，『播放』着拜登的軟弱領導力。拜登正在為普京壯膽。這真是太尷尬了。」

2021年12月7日，俄羅斯總統普京在俄羅斯黑海度假勝地索契的魯凱官邸與美國總統拜登舉行視頻會議。（AP）

美國有線新聞網絡（CNN）在拜登的新聞發布會結束後不久報道說，一名烏克蘭官員對拜登似乎將入侵和「小規模入侵」區分開來的言論感到震驚。