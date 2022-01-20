拜登上任1週年支持度大跌　希拉里望取代拜登2024或再戰特朗普？

美國總統拜登（Joe Biden）上任滿周年，不過近來民調卻持續下滑，甚至創下33％新低。



選民對民主黨這一年以來重振經濟、控制疫情的失敗感到灰心。

與此同時，74歲的前國務卿希拉里（Hillary Clinton）成為支持者的新希望，有可能會看到她和75歲的前總統特朗普（Donald Trump）於2024年總統大選再次對決。

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現年79歲的拜登上任滿一年之際，美國通貨膨脹率飆升至39年新高，原本減緩的新冠肺炎疫情，隨着超強變種病毒Omicron的出現重燃，確診數甚至創下歷史新高，而諷刺的是，拜登競選時的口號就是「控制疫情、重振經濟」。根據2022年一份最新民調顯示，拜登目前的支持度僅33％，不滿意度達53％，在疫情、經濟和外交的個別項目上，不滿意度都超過50％。

與此同時，希拉里成為民主黨支持者的新希望，希拉里丈夫、前總統克林頓（Bill Clinton）的重要幕僚莫里斯（Dick Morris）表示，如果民主黨在2022年的期中選舉，失去國會的絕對優勢，那麼拜登跟副總統賀錦麗（Kamala Harris）就很難繼續維持支持度，美國人很有可能看到希拉里和特朗普於2024年再度對決。

希拉里近來也積極復出，她日前曾表示：「如果我們沒有一個能把事情辦成的國會，如果我們沒有一個可以指望、理智、穩定且富有成效的白宮，那麼一切都毫無意義。」莫里斯說，希拉里的說法創造出了一個「零和遊戲」（Zero-sum game），這意味着只要拜登做得愈差，她就會做得愈好，「因為她把自己視為民主黨拜登的替代品」。

《華爾街日報》日前也刊出一篇由民主黨人士撰寫的專欄指出，拜登跟賀錦麗慘不忍度的民調結果，是替希拉里創造復出的機會，「她是一位經驗豐富的全國性人物，也比拜登年輕，可以提供一種不同於民主黨目前採取的無序且不受歡迎的執政方式」。

雖然前總統特朗普尚未正式表態，是否計畫在2024年再度參選，但他近來也動作頻頻，甚至在15日舉行了自去年7月以來的大型集會，外界也是為這是為了下一屆大選鋪路的「軟性宣傳」。

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