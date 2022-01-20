支持率持續下滑　拜登稱不相信民調

當被問及如何重新贏回那些當初大選時投票給他如今卻對他的工作不滿意的温和派和獨立人士的支持時，美國總統拜登（Joe Biden）卻表示，他不相信那份支持率低下的民調。



據美國國會山報2022年1月19日報道，美國總統拜登當日表示，他不相信表明他在温和派和無黨派人士中支持率下降的民意調查。

報道稱，當白宮記者問及拜登計劃如何贏回那些在2020年投票給他但根據民意調查現在對他的工作表現不滿意的温和派和獨立人士時，拜登回答說：「我不相信民意調查。」

根據蓋洛普（Gallup）的民調數據，拜登自2021年1月上任以來在獨立人士中的支持率大幅下降，從上任時的61%下降到本月初的33%。

2022年1月19日，美國總統拜登在白宮舉行記者會，談及上任第一年的工作表現。（AP）

報道指出，支持率大幅下降的原因可能是拜登在上任第一年所面臨的一系列困難：包括新冠肺炎（COVID-19）病例的持續上升、通貨膨脹率升高以及2021年夏天美軍從阿富汗的混亂撤離。

根據蓋洛普的數據，拜登在執政第一年結束時的平均支持率為48.9%，低於許多其他總統，不過高於他的直接前任、前總統特朗普（Donald Trump）。

拜登對這份民調的評論是在1月19日下午的馬拉松式新聞發布會上發表的，他在會上就俄羅斯問題、新冠病毒大流行和通貨膨脹等各種話題回答了約兩個小時的問題。

拜登在回答ABC新聞記者瑪麗·布魯斯（Mary Bruce）的問題時也對民調發表了看法，後者問他是否需要「更現實地縮減」他的社會支出方案和投票權立法，因為共和黨反對這兩個優先事項。

拜登為自己在這兩方面的努力辯護，認為大多數美國人在這兩個問題上都支持他。

推薦閲讀：