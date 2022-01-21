榮休前教宗本篤十六世被指處理性侵問題不力

德國一間律師行1月20日公布調查報告，指榮休的前教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）擔任慕尼黑大主教期間，處理4宗當地神職人員性侵事件不力。



雅虎新聞（Yahoo News）報道，德國慕尼黑-弗賴辛總教區（Munich and Freising）委託當地法律事務所Westphal Spilker Wastl（WSW）調查教會在1945至2019年間處理性侵問題的手法時，發現原名拉辛格（Joseph Ratzinger）的本篤十六世在1977至1982年擔任該總教區大主教期間，沒認真處理4宗神職人員性侵事件。

英國天空新聞（Sky News）列出報告提及的事件，包括2名被德國司法制度判罰的神職人員獲本篤十六世批准繼續如常工作；明知一名神職人員曾在德國境外犯案罪成，但仍容許對方在慕尼黑教區工作；批准一名涉嫌孌童的教士到慕尼黑接受療程，其後該名教士獲准恢復傳教工作，惟對方在1986年性侵一名男孩罪成。

報告認為，從這四宗案件得出結論，認為本篤十六世有行為不當之嫌。

現年94歲的本篤十六世透過發言人表示，對神職人員侵犯兒童的事件感到震驚和羞愧，他亦需要時間研究報告內容。梵蒂岡方面亦稱會全面審視報告，強調教廷已經採取措施，保障兒童及確保他們享有安全環境。

天空新聞的報道亦提到，梵蒂岡在2018年公布的另一份報告顯示，在1946至2014年期間，德國有最少3677人遭神職人員侵犯，當中有超過一半受害者是13歲或以下，而且有近三分一受害者是擔任輔祭男童。