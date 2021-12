印度議長：若性侵不可避免「那就躺下享受」　燃點輿論怒火拒道歉

印度卡納塔克邦(Karnataka)議會前議長庫馬爾(K. R. Ramesh Kumar)16日在議場作出令人震驚的冒犯性發言,「如果性侵不可避免,那就躺下來享受。」然而,當他講出如此麻木不仁的言論時,其他議員們卻笑了出來,燃起女議員的怒火,但庫馬爾拒絕在媒體鏡頭前道歉。



根據《每日郵報》報,有「印度矽谷」之稱的班加羅爾是南部卡納塔克邦的首府,然而,邦議員的思想似乎跟不上當地先進的資訊工業。邦立法議會16日正針對農民權利展開激烈辯論之際,前議長、現任國民大會黨議員庫馬爾以冒犯言論來比喻情況,「有句話是這麼說的,當性侵不可避免時,那就躺下來享受它。」(There is a saying: When rape is inevitable, lie down and enjoy it.)

現任議長凱格里(Vishweshwar Kageri)聞言不但沒有出言譴責,還和其他議員們一起笑了出來。他開玩笑說,自己習慣袖手旁觀,無法遏制議院的混亂,任由爭吵持續下去。凱格里17日拒絕在議會上進一步討論這個問題,「我們都尊重女性,努力確保對女性的尊重不會被淡化,我認為沒有必要再提出這個議題並引發爭議。」

【圖輯】印度議長凱格里即時大笑!事後稱「我們都尊重女性」(點圖放大瀏覽👇👇👇)

庫馬爾的言論引發女性議員的憤怒,要求道歉。庫馬爾隨即在Twitter上發文,為自己「冷漠和疏忽」的言論向大眾道歉,「我的意圖並非輕視或貶低,而是未加思索地即興發言,今後將仔細斟酌我的言辭。」然而,他17日被記者堵訪,卻不斷揮手、邁步向前,拒絕在鏡頭前道歉,且當他接受《今日印度》電訪時仍再次拒絕道歉。他更表示,「我沒有說錯什麼」(I have said nothing wrong)、「這只是一種說法,而你可以從中得出任何你想要的推論。」

這已經不是庫馬爾第一次把性侵當成玩笑話了,2019年他反擊貪污指控時也做出類似的比喻,「我被強暴過一次,但就像每一位受害人一樣,我感覺自己像被強暴了很多次。」報導稱,儘管印度政治人物與警察局長承諾要嚴肅對待性暴力問題,但印度的性侵案件定罪率仍低於30%,且過去至少10年內的數據都是如此,另外,印度每年大約有5分之1的性暴力受害人年齡低於18歲以下。

【同場加映】菲律賓空姐姦殺案「羅生門」13小時酒店閉路電視畫面「疑雲陣陣」(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 9

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】