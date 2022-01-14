德國2女生意大利新年倒數遭狼爪　18男包圍脫褲性侵

2名德國女學生在跨年時到意大利米蘭廣場參加活動，竟突然間遭到18名男子包夾，強制扒衣脫褲試圖性侵，當時畫面被民眾拍下，近日在網路上傳開，而跨年當晚米蘭廣場竟共有9名女性受害。



根據《每日郵報》報道，這2名女學生從德國曼海姆（Mannheim）到米蘭大教堂廣場（Piazza del Duomo）參加跨年活動，竟突然遭到一大群男子包圍，並伸手將她們的衣物扯下、試圖性侵。

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畫面中可見，2名女學生被包圍後退到圍欄邊，不斷驚聲哭叫，持續與多名男子推擠拉扯後終於找到空檔，從人群縫隙中鑽出，跑到有警察站崗的區域才脫困。其中一名受害女學生表示，大約有15隻手不斷伸向她，她朝一名男子臉上揮了一拳，對方竟還笑着說「不管怎樣他都會繼續」，接着她被推倒在地上，一群男子把她的裙子往上推，試圖性侵她。

警方調查發現，這群色狼共18人，為15至21歲的男子，包括意大利人和其他國籍人士，其中有3人未成年，目前有2人遭逮捕，當晚另有2起類似性侵案件，共9名女子受害。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】