法國會通過決議認定新疆發生種族滅絕　中國強烈譴責

法國國民議會通過一項決議，認定中國新疆實施「種族滅絕」，呼籲法國政府採取行動制止。中國對決議通過強烈譴責。



法國國民議會1月20日通過一項決議，認定中國政府針對維吾爾人採取的暴力為「種族滅絕」，並予以譴責，呼籲法國政府「採取必要措施」制止這一行徑。

這項不具有法律約束力的議案由反對黨社會黨提出，但是也得到了法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）所在的執政黨「共和前進」的支持。

這項議案以幾乎全票的支持度得到通過，表決結果是169票贊成，1票反對，5票棄權。

議案指出，法國國民議會「正式認定中華人民共和國對維吾爾人實施的暴力屬於反人類罪和種族滅絕罪」。

議案還呼籲法國政府採取「在國際社會框架下和法國對中華人民共和國的外交政策中採取必要措施」來制止這一行徑。

法國社會黨主席福爾（Olivier Faure）表示：「中國是一個偉大的國家。我們熱愛中國人民。但是對於一個正在利用我們的懦弱和貪婪來實施顯而易見的種族滅絕的政權，我們拒絕屈服於他們的政治宣傳。」

針對法國國民議會通過涉疆決議，中國駐法國大使館發言人做出回應。

發言人表示，有關決議罔顧事實與常識，蓄意污衊抹黑中國，粗暴干涉中國內政，中方對此表示堅決反對和強烈譴責。

發言人指出，涉疆問題的實質不是民族、宗教、人權問題，而是反暴恐、去極端化、反分裂問題，事關中國主權、領土完整和國家安全。

發言人說，所謂新疆「種族滅絕」等論調完全是基於對中國的偏見和敵視而編造出來的彌天大謊，其目的根本不是為了保護人權，而是為了打壓遏制中國，破壞新疆民族團結和穩定發展。

發言人強調，中方對有關議案可能嚴重損害中法關係，以及法國在中國人民心目中的信譽和形象表達了強烈擔憂。法方對有關議案的荒謬性和危害性是清楚的。中方希望其表裏如一，以實際行動維護中法關係健康發展。