中德外長視像會晤：增進相互了解　不搞「咪高峰外交」

2022年1月20日，中國國務委員兼外長王毅同德國新任外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）舉行視像會晤。



據中國外交部網站公布的消息，王毅表示，中德兩國應堅持做合作共贏的示範者、中歐關係的引領者、新型國際關係的推動者、超越社會制度差異的合作者，不斷強化中德關係對話合作的主基調，擴大中德關係互利共贏的基本盤，加強下階段兩國高層交往的政治設計。

王毅說，中德雙方應為合作提供更好預期和政策框架，在數字、通訊、服貿、農業科技、綠色發展等領域共同打造合作新亮點。

2022年1月20日，中國國務委員兼外長王毅同德國新任外長貝爾伯克舉行視頻會晤。（中國外交部）

「我們歡迎德國企業擴大在華投資，同時希望德方秉持公平公正原則，排除外部干擾，為中國企業赴德投資興業提供良好營商環境。」

貝爾伯克表示，很高興作為德國聯邦新政府首任外長同中國外長舉行首次會談，願在象徵着聰明、迅捷的虎年即將來臨之際拜個早年。

貝爾伯克說，德方致力於同中國發展穩定的夥伴關係，將繼續奉行一個中國政策，以建交50周年為契機，深化兩國各領域交往合作，願平等對待包括中國在內各國在德企業。

2022年1月20日，中國國務委員兼外長王毅同德國新任外長貝爾伯克舉行視頻會晤，雙方一致同意辦好中德建交50周年慶祝活動。（中國外交部）

據中方消息，中德雙方一致同意以下幾點：

辦好建交50周年慶祝活動，籌備好第七輪中德政府磋商，加強對接並規劃未來合作。

充分發揮高級別財金對話、外交與安全戰略對話、法治國家對話等各層級對話機制作用。

在相互尊重基礎上，就人權、民主等議題進行平等對話，增進相互了解，不搞「麥克風外交」。

進一步加強教育、民間和地方交流，通過多種方式開展兩國100多對友好省州交往活動。

加強綠色發展合作，深化應對氣候變化、綠色治理交流。

雙方還就加強多邊事務合作交換意見。

王毅表示，發展中德關係既要考慮雙邊合作，也要着眼促進中歐合作，促進地區和世界發展。

貝爾伯克說，面對各種全球性挑戰，德中合作意義重大。德方高度重視中方在國際上的重要作用，願同中方加強溝通協調,共同應對氣變、合力抗擊疫情。