習近平與德國總理朔爾茨通話　倡加大在國際事務協調配合

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）新上任後的中德關係走向備受關注，12月21日晚上，中國國家主席習近平同朔爾茨通電話。習近平談到要堅持以務實態度積極推動兩國互利合作，又稱中德都是多邊主義維護者、全球發展的貢獻者，應該加大在國際事務中協調配合。



德國政府則表示，朔爾茨與習近平在通話中討論加強雙邊關係，也討論了中德經濟關係、中國與歐盟關係發展等國際議題。

據中國官媒央視12月21日報道，習近平在與朔爾茨通話時強調，中方高度重視中德關係。

習近平也對發展中德關係提出要有三點堅持，包括第一是堅持從戰略高度把握兩國關係大方向，雙方要堅持視對方的發展為機遇，保持高層引領的優良傳統，為中德關係發展領航定向，要發揮雙邊對話合作機制作用，特別是要用好中德政府磋商機制，推動各領域合作發展，雙方要加強溝通協調，共同做好2022年中德兩國建交50周年慶祝活動規劃。

2021年12月8日，在德國柏林，新當選的德國總理朔爾茨在議會主席巴斯（Baerbel Bas）的主持下宣誓就職。（Reuters）

習近平稱，第二是堅持以務實態度積極推動兩國互利合作，中德兩國經濟都從對方發展中獲益良多，雙方應該積極開闢新能源、綠色和數字經濟等新的合作領域，釋放服務貿易增長潛力，他稱歡迎德國企業發揮優勢，抓住中國開放帶來的新機遇，也希望德方為中國企業赴德國投資興業提供公平營商環境。

習近平又談到第三是堅持攜手應對挑戰，為全球治理作出新貢獻。他稱中德都是多邊主義的維護者、全球發展的貢獻者，應該加大在國際事務中協調配合。

2021年12月8日，德國新任總理朔爾茨（右）在柏林總理官邸的交接儀式上向前總理默克爾（Angela Merkel，左）獻花，默克爾手捧鮮花發表講話。（Reuters）

他稱要堅持通過對話解決地區熱點，遵循和強化國際關係中的民主原則，堅決反對各種形式的霸權行徑和冷戰思維。各國一起發展才是真發展。

習近平強調，中歐是全球兩大獨立自主的力量，有着廣泛戰略共識和共同利益。雙方要堅持全面戰略夥伴關係這一定位，堅持相互尊重、互利共贏原則，確保中歐關係始終健康穩定發展，希望德方繼續為穩定中歐關係發揮積極影響，持續為中歐關係注入穩定性和正能量。

根據中方發布的消息，朔爾茨在與習近平通話時表示，「我對我們曾經有過的交往記憶猶新，願意繼承和推進德中友好與合作。」

2019年1月18日，第二次中德高級別財金對話在北京舉行，中國國務院副總理劉鶴（右）與德國時任副總理兼財政部長朔爾茨（左）共同主持對話。（Reuters）

央視報道，朔爾茨說當前德中貿易投資關係發展良好，在應對氣候變化和抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情等全球性的挑戰方面合作密切，就阿富汗、伊朗核等地區問題溝通密切，這些構成了德中關係持續發展的三個支柱。

朔爾茨表示，德方願意本着相互尊重、相互信任的精神，同中方一道努力，推動德中全面戰略夥伴關係進一步發展。

他稱德方願以2022年慶祝德中建交50周年為契機，舉辦好新一輪德中政府磋商，加強清潔能源、數字經濟、服務業等領域務實合作，以建設態度促進歐中關係發展。希望歐中投資協定早日生效實施，德方願同中方在國際事務中共同維護多邊主義。