加納礦區爆炸至少廿死5百民房倒塌　小鎮被夷平「到處都有屍體」

位於西非的加納（Ghana）西部省（Western Region）一個礦區1月20日發生爆炸事件，至少20人死亡、多人受傷。
事發地點位於名為博戈索（Bogoso）及Bawdie的小鎮之間，一輛載有採礦炸藥的貨車在一條通過Chirano金礦的路上與一輛突然闖入路中的電單車相撞，產生的火花引爆炸藥，導致有人傷亡以及約500間房屋損毀。
Chirano金礦由加拿大名為Kinross的公司營運。公司發言人稱，爆炸地點距離金礦140公里。
加納國家災害管理部門官員薩吉20日在接受新華社記者採訪時說，目前，事故善後工作正在進行，一些民眾被疏散至附近的教堂。
在社交媒體上流傳的影片可見，爆炸發生後到處頹垣敗瓦，遍地都是碎裂的木材、磚塊及扭曲的金屬。
W/R: Scores feared dead in gas explosion at Bogoso#3NewsGH pic.twitter.com/Dcu04gI247— #TV3GH (@tv3_ghana) January 20, 2022
美國有線新聞網絡（CNN）20日稱是次爆炸威力之大，導致名為Apiate的小鎮被夷平。在該處工作的本帕（Kwadwo Bempah）向CNN說，Apiate所有建築物都倒塌，有人及動物被困在瓦礫中。他說到處都有屍體。
警方稱大部份傷者已獲救，並送往多家醫院及診所。暫時未有更多傷者的詳情公布。
本帕稱Apiate是一個人口不多於1萬人的小鎮，大部分人以務農及採礦為生。
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