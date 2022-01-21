美國推動安理會制裁朝鮮　中俄阻撓

撰文：孟麗艷
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在朝鮮新年以來連續進行導彈發射活動之後，美國對朝鮮實施了制裁。但美國在尋求聯合國安理會對朝制裁的時候，中國與俄羅斯阻撓。

據英媒2022年1月20日報道，多名外交人士表示，中國和俄羅斯拖延了美國要求聯合國對五名朝鮮人實施制裁的努力。此前平壤暗示可能恢復核武器和遠程導彈試驗。

在朝鮮2022年1月17日試射戰術制導導彈後，聯合國安理會定於1月20日稍晚時候舉行兩周以來的第二次朝鮮問題會議。但據英媒道，中俄在這場閉門會議前採取了行動。

美國、阿爾巴尼亞、巴西、法國、愛爾蘭、阿聯酋和英國這七個安理會成員國與日本在聯合國發表聯合聲明稱：「這些發射表明朝鮮政權決心不惜一切代價、包括犧牲自己的人民，推進大規模毀滅性武器和彈道導彈計劃，」

2022年1月12日，朝鮮領導人金正恩參觀了高超音速導彈試射活動，金正恩妹妹金與正陪同參觀。（朝中社）

1月17日的導彈試射是朝鮮在2022年以來的第四次發射活動，之前的兩次發射涉及能夠在升空後進行高速飛行和機動操作的「高超音速導彈」，還有一次試射了兩枚鐵路機動短程導彈。

美國已於2022年1月12日針對導彈發射行動實施了單邊制裁，將六名朝鮮個人、一名俄羅斯人和一家俄羅斯公司列入黑名單，指責他們從俄羅斯和中國為這些導彈計劃採購物品。

之後，美國提議聯合國對其中五人實施旅行禁令和資產凍結。旦這一要求必須得到包括中俄在內的安理會15個成員國組成的朝鮮制裁委員會的一致同意。

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然而，中國與俄羅斯在20日對美國的提案予以「擱置」，使其陷入了僵局。

報道稱，有外交官表示，中國告訴安理會同僚，它需要更多時間來研究制裁提議，而俄羅斯則表示需要更多證據來支持美國的請求。

1月19日，在被韓聯社記者問及中方會否在20日之前對美國推動安理會對朝鮮實施新一輪制裁提出異議時，中國外交部發言人趙立堅稱，聯合國安理會沒有討論所謂對朝制裁決議草案的安排。他還表示，希望安理會成員着眼長遠和大局，審慎看待當前形勢，聚焦推動半島問題政治解決進程。

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