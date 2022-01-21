約翰遜在國會遭議員逼宮　突用中文回應：你好　認識你很高興

英國首相約翰遜（Boris Johnson）身陷「派對門」醜聞，1月19日在國會遭議員逼宮，期間發生小插曲，自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）發言要求英揆下台後，約翰遜回應時突然說出普通話「你好...... 認識你很高興」。有美媒猜測此舉背後有諷刺戴維的意圖。



在1月19日英國下議院的首相質詢環節上，戴維發言要求約翰遜下台，他稱「下議院與國家已經無法再在國家衞生議題上信任這位首相，現在對抗疫情的最佳政策，就是他自行辭職。」

約翰遜的回應出人意外，他突然說出普通話「你好...... 認識你很高興。」現場隨即混雜着各黨派議員的噓聲與笑聲。

"The House and country can no longer trust the PM with the nation’s health" Lib Dem leader Sir Ed Davey attacks @BorisJohnson before goading him to #resign. #Johnson shot back a response and fond greeting to his accuser in #Mandarin. "你好，很高兴认识你 (Hello, nice to meet you)" pic.twitter.com/P71RpYepw0 — 凤凰网 Ifeng (@IFENG__official) January 20, 2022

約翰遜之後再以英文表示「議長先生，我不同意他的說法，我想繼續去實現民眾認為是優先的事項。」

目前未知約翰遜以普通話回應的原因。但美媒布賴特巴特新聞網（Breitbart）刊出報道認為，約翰遜是想暗諷戴維與中國有關。

英國傳媒早前在1月13日稱，英國軍情五處（MI5）指控有一名中國政府代理人正滲透國會，透過捐款與議員建立聯繫，戴維被指是其中一名牽涉事件的議員。

北京政府在1月14日否認事件，稱沒有事實根據，又指「個別人士可能是007電影看多了」。

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