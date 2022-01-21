Omicron︱法國單日確診數字高企　為何2月仍將放寬防疫措施？

法國的新冠肺炎（COVID-19）單日確診數字繼續高企，在變種病毒Omicron（奧密克戎）肆虐下，1月20日再增42.5萬個確診，但當地政府20日也宣告將在2月起分階段放寬防疫措施，包括不再強制民眾戶外戴口罩、放寬娛樂場館人數上限。法國另一邊廂將推行新「疫苗通行證」作為主要防疫工具，將大力限制不接種疫苗者的活動範圍。



法國總理卡斯泰（Jean Castex）在1月20日記者會公布，自2月起分階段放寬防疫限制，包括首先撤銷戶外口罩令，放寬公共場所的容納人數上限，也會放寬對部份企業推行強制居家工作政策的要求。至2月中，法國政府將容許夜店重開，也將讓民眾在戲院、大型場館內飲食。

目前法國的單日確診數字仍然甚高，過去一周平均每日錄得逾30萬個確診，1月17日增52.5萬個案，創疫情以來新高，至1月20日也增加42.5萬個病例。

法國總統馬克龍2022年1月初曾預告，他的防疫策略是要「煩死」未接種疫苗的民眾，圖為2022年1月20日他在巴黎視察（AP）

當地仍將放寬防疫措施，巴黎政府解釋是因看到情況有改善跡象，例如深切治療部（ICU）的患者人數下降。當地預計疫情會在2月中到達高峰，卡斯泰表示「這個異常的浪潮仍未過去，但形勢開始向較有利方向發展。」

法國未來也會把重點放於限制不接種疫苗者，自1月24日起，當地的新疫苗通行證將生效，屆時未打疫苗者將無法乘搭國內航班，無法進餐廳堂食，不能去體育館或戲院等，就連坐跨省火車也要疫苗通行證。這個政策適用於全國16歲或以上人士，政府只會向小部份人士給予豁免。

法國的新冠肺炎疫情：圖為2022年1月8日在巴黎有民眾示威，抗議政府的疫苗通行證政策（AP）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）之前在1月初已預告，他的防疫策略是要「煩死」那些未接種疫苗的民眾。不過政府的策略也惹來爭議，例如當地出現反疫苗或反通行證示威，也有教師罷工抗議政府防疫政策混亂。

美聯社報道，部份歐洲國家已開始制定初步計劃，以確定何時開始把新冠肺炎視為「地方流行病」（endemic disease），例如是西班牙，但世界衛生組織（WHO）及其他官員警告，目前全球距離疫情結束還有很長道路。