Omicron疑附包裹傳京　廣州促網購者檢測　2步驟預防接觸郵件感染

中國廣州市新冠肺炎防控指揮辦稱近期收過國際速遞的民眾須立即接受1次核酸檢測。有深圳民眾稱收到來自香港的包裹後被要求檢測。北京15日傳出第一宗Omicron本土個案，不排除病人接觸來自海外的包裹後染疫，呼籲人們不要進行海外網購。



距離2月4日北京冬奧開幕只餘數週，北京市卻在15日通報出現1個Omicron本土確診個案，此人居於北京市海淀區。北京市17日召開疫情防控工作記者會說，病人稱近期曾收過國際郵件，郵件是7日自加拿大寄出，經美國及香港運抵北京。它的部份樣本在核酸檢測被發現帶有新冠病毒。

廣州市交通運輸防控專班19日稱，16日至19日期間收到國際速遞的市民將接獲提醒短訊。這些人應在3天內到社區指定的核酸檢測點接受1次核酸檢測，費用全免。全市國際速遞收件人在20日起，應在收件後第3至第7天進行1次核酸檢測。

不少深圳市市民收到國際速遞後，18日起健康碼變成黃色，令他們為之擔憂。一名何姓男子稱13日收到香港寄來的包裹，18日接到社區電話諮詢後發現健康碼變黃。深圳政務服務便民熱線回覆稱，市民收到國際速遞後須在48小時內進行核酸檢測，並在7天內進行第2次核酸檢測。

2021年大年初一，有留在北京過年的快遞員繼續忙於派件。（中新社）

感染風險細 也須保持警惕

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續踏入第3年之際，過去不時傳出貨運包裝物料表面檢出新冠病毒（SARS‑CoV‑2）。究竟病毒附在包裹表面可存活多久，以及人們該如何防範感染？

在疫情爆發初期的2020年4月，英國雜誌BBC Science Focus於2020年4月6日發文稱，人們可通過接觸包裹感染新冠病毒在假設中是可能的，但風險非常細。文中引用一個美國研究發現，冠狀病毒可在硬紙板上存活長達24小時（紙亦可能類似）。 倘新冠肺炎病人過去一天內觸摸過、或是向您的包裏咳嗽過，它的表面是有可能被污染的。

BBC Science Focus是科學及科技雜誌，由Immediate Media Company出版，它前名BBC Magazines。

新冠肺炎疫情反覆，愈來愈多人習憤以網購，避免親身出外採購增加感染風險。但在將貨物拿回家後，須進行一番「手續」才能真正將貨品拿上手使用。圖為韓國藥妝店外的消費者。（AP）

病毒存活：紙皮表面24小時

美國網路醫生網站（WebMD）2021年8月9日稱從物件表面感染新冠病毒的可能性不大，但風險是存在的。實驗室研究發現，病毒在不同的材料上存活時間不同。科學界仍未完全清楚這些發現是否總是適用於現實世界，但可為我們提供指引。

WebMD稱新冠病毒在一些物品如用來運貨的紙皮箱上可存活24小時。其他包裝物料如紙（例如郵件及報紙），新冠病毒在它們表面能存活的時間會因物料而異。有些冠狀病毒株僅可在它們表面生存數分鐘，但有些則可長達5天。至於塑膠如牛奶盒、裝載洗潔精塑膠瓶、用於包裹三文治的紙、巴士坐椅及電梯按鈕等，病毒則可在它們表面存活2至3天。

WebMD稱發生因接觸包裹而感染的可能性很低，但常識的建議是：人們在打開包裹後用肥皂和水洗手，然後在處理完包裝物料後再洗手——尤其是如果您或您家中其他人是容易染病者。

另有一點可供人們參考的是，美國疾病控制及預防中心（CDC）在其網站上2020年4月17日向快遞貨車司機更新的須知中建議，他們在車上放置清潔及消毒濕紙巾，以及一個垃圾袋。此外他們亦被建議在每完成一次交收後，抹拭用於簽收的筆、簽名夾板以及電子簽名板。

換個角度來看，這是意味着這些物品都有可能傳播病毒，倘若我們在交收包裹時接觸過，之後便須清潔雙手了。