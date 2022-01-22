Omicron︱美國CDC研究報告：有需要接種加強劑疫苗

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）Omicron變種病毒株在全球多國蔓延，美國疾病控制和預防中心（CDC）1月21日公布三份研究報告，指民眾有需要接種加強劑疫苗，提升應對Omicron的保護力。



美聯社報道，今次是美國首次進行關於疫苗針對Omicron保障力的大型研究，其中一份的內容是分析自去年8月至1月，美國10個州份確診民眾入院及急症的情況。

結果顯示，接種三劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗的病人，他們的保護力最高。報告提到，這批人的保護力雖然由Delta的94%下降至Omicron的82%，但仍明顯高於只接種兩劑疫苗的人士，當中完成接種第二劑後六個月的保護力更低。

另一份研究則專注於確診與死亡個案的關係，研究人員調查當地25個州份自去年4月初到聖誕節之間的數據，證實無論是Delta或Omicron流行期間，接種加強劑的民眾都獲得最高保護力。

至於第三份報告由《美國醫學會雜誌》（JAMA）公布，並由CDC研究人員參與。他們分析去年12月10日至1月1日，全國超過4,600個病毒檢測中心內發現的確診個案，顯示接種三劑輝瑞及莫德納疫苗的人士，他們防止出現Omicron引起病徵的保護力比沒接種人士多大約67%。

該份報告亦指出，接種兩劑疫苗的人士，他們對Omicron的保護力沒有明顯增加。而這些報告的結論亦與德國、南非及英國相似，都是強調接種加強劑是非常重要。