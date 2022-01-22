英媒：德企施壓立陶宛　要求對中國退讓

中國因不滿立陶宛（Lithuania）允許設位台灣代表處進行反制措施，英媒稱有數間德國公司正向立陶宛施壓，要求它對中國退讓。



英媒稱，中國的反制措施令很多跨國企業受影響。內文引述相關人士說法和英媒見過的通訊內容，一些公司已要求立陶宛的政治領袖，為中立紛爭的降溫，否則可能面對企業大舉撤出的情況

其中一個深受影響的行業是德國汽車業。內文稱德國-波羅的海商會（German-Baltic Chamber of Commerce）已向立陶宛外交和經濟部長致函，稱從中國進口機械和零件以及將立陶宛產品販售到中國都已停擺，導致一些公司可能被迫離開立陶宛。

圖為立陶宛總理希莫尼特在Twitter發布的相片（Twitter＠IngridaSimonyte）

立陶宛總理席希莫尼特（Ingrida Simonyte）2021年12月與企業領袖會面，聽取他們談及業界的疑慮。有份與會的洧息人士稱，出席者包括德國汽車零件巨擘、德國馬牌（Continental，又稱大陸集團）高層管理人員。

此人還稱相關行業損失規模已達到數億歐元；且業界人士告訴席莫尼特，倘這場紛爭繼續打斷全球生產作業，損失還會更多。

英媒引述一名知情人士說，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）本週也會見企業高層，業者敦促他「立刻讓緊張降溫」。

消息人士稱歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）同樣正嘗試在北京和維爾紐斯之間斡旋調解，為幾個月後可能召開的歐盟中國峰會做準備。