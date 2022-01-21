立陶宛總統：外長已提交「緩和對中國關係計劃」

立陶宛與中國的緊張關係一再升級後，當地總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）有意讓局勢降溫，並在1月初指政府允許台灣以「台灣」名義設立代表處是個錯誤。他最新在1月19日表示，外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）已向他提交緩和與中國緊張關係的計劃。



在「台灣代表處」的議題上，立陶宛政府內部的立場不一，總統瑙塞達主張是個錯誤，又指事前沒人諮詢他，外長蘭茨貝爾吉斯則曾公開反駁他的說法。瑙塞達1月6日稱，已指示外長向他提交如何緩和與中國緊張關係的計劃。

俄羅斯衛星通訊社1月20日報道，瑙塞達在19日的新聞發布會上表示，外長已向他提交計劃，他希望這項計劃能夠推行。他認為維爾紐斯和北京之間複雜的關係為企業帶來巨大損失，且這種損失未來還會更大。

立陶宛外交部1月20日發布外長蘭茨貝爾吉斯講話的相片。（Twitter@LithuaniaMFA）

蘭茨貝爾吉斯也作出回應，他指計劃包括與中國對話的某些具體途徑，報道還指，他認為立陶宛和北京有希望在不久未來舉行峰會。

據立陶宛國家廣播電視台（LRT）報道，蘭茨貝爾吉斯也談到立陶宛已做了自己份內的事，但真正的局勢降級主要取決於中國，他未能就計劃何時會產生效果說出具體日期。

外長否認退縮

報道指，蘭茨貝爾吉斯強調沒有退縮，他談到有意就中方對立陶宛的做法向世界貿易組織（World Trade Organization，WTO）申訴，他指計劃也包括向北京給予通知，即立陶宛正收集證據，以提交給歐洲相關部門，未來也很可能提交至世貿。

在立陶宛與中國關係趨向緊張後，立陶宛部份企業稱貨物在華無法清關，立陶宛又指北京要求跨國企業停用立陶宛的零件和用品，否則會失去中國市場。

蘭茨貝爾吉斯最新又指：「我們正告訴（北京），歐洲不會坐視不管，而是正監視局勢並積極查找如何透過法律手段或其他方法解決局勢。」

圖為2022年1月19日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上（AP）

中國：應拿出實在行動

中國外交部發言人趙立堅1月21日回應稱，中立關係出現問題的根本原因，是立陶宛當局在涉台問題上執意採取錯誤行動。他指，中方同立陶宛溝通的大門始終敞開，立陶宛如果真的有意改善當前局面，應當向中方展示出誠意，拿出實實在在的行動來。