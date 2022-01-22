KBS韓劇被揭虐畜　故意絆倒令馬匹重摔　一周後死亡

韓國廣播公司（KBS）古裝韓劇《太宗李芳遠》近日陷入「虐待動物」爭議。本月19日，韓國動保團體踢爆，該劇播出的一幕落馬戲是使用「真馬」並非特效，而劇組為了拍攝，竟然故意讓馬匹重摔倒地。KBS電視台日前（20日）發出聲明證實此事，並坦承該匹馬在拍攝後的一週死亡。



綜合韓媒報導，《太宗李芳遠》本月1日播出的第7集中曾出現一幕落馬戲，原本觀眾都以為是透過後製特效方式呈現，沒想到「韓國動物福利協會」（Korean Animal Welfare Association）19日在Facebook上公開拍攝的幕後花絮，驚曝那一幕用的竟然是使用真馬。

按圖看清幕後花絮片段▼▼▼

+ 6

從幕後花絮的畫面可以看到，劇組在馬匹的腳綁上繩子，在馬匹急速狂奔同時，後方則有數名工作人員用力拉繩，強制將馬匹絆倒。導致牠以頭著地的姿勢翻滾半圈重摔在地，痛到躺在地上踢腿無法起身。當時坐在馬背上的特技演員也跟着被甩飛。

隨著輿論爭議不斷發酵，KBS電視台也在20日發出聲明表示，「對《太宗李芳遠》拍攝中所發生的意外深感責任重大，特此致歉。」KBS解釋，該幕的拍攝時間是在2021年11月2日，劇組為了確保拍攝時能顧及馬、騎馬演員以及拍攝的工作人員的安全，在事前有做好各項準備與確認，但最終在正式拍攝時，演員從馬上被摔飛，馬也重摔的意外。

【延伸閱讀】「100天後吃掉的豬」最後模樣揭曉 日本YouTuber另類實驗惹議▼▼▼

點擊瀏覽從第1天到第100天的小豬模樣（第100天影片截圖在最後，照片或令人不安，慎入）▼▼▼

+ 37

KBS電視台聲明稱，事故發生後馬匹有自行站起來，工作人員確認牠看來沒受傷後便將牠歸還給馬場。有鑑於最近有許多觀眾擔憂馬匹的狀況，因此劇組再次向馬場確認了馬匹的狀況，卻遺憾得知牠在拍攝後的約一個禮拜後死亡。

據悉，KBS決定取消原定將在22日和23日播出的集數，不過截至21日上午，韓國國內要求廢除該劇的請願人數已超過4萬人。韓國動物福利協會也正在計劃針對這起案件以「虐待動物」的罪名向KBS提起訴訟。

【延伸閱讀】韓美女YouTuber靠生吃章魚鯨吞昆蟲爆紅 被轟虐待動物終刪除影片▼▼▼

+ 32

延伸閱讀：

迦納礦區大爆炸！數百棟建築被毀、死亡人數不明

【本文獲「TVBS」授權轉載。】