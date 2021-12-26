TikTok審查員集體提告索償　日看大量色情與血腥及虐待影片患PTSD

撰文：ETtoday
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TikTok受到全球網友喜愛，許多人上網分享有趣生活片段，其中卻也不乏違規內容，導致公司上萬名內容審查員每天上班必須觀看大量色情、暴力、血腥畫面，嚴重危害身心健康，部份員工甚至因此患上精神疾病。他們近日向TikTok提出集體訴訟，要求提供心理賠償。

根據《彭博》，以 Candie Frazier 為首的多名TikTok內容審查員23日向TikTok平台及其母公司字節跳動（ByteDance）提出集體訴訟，訴狀中指出，TikTok一萬名內容審查員每天必須接觸兒童色情、性侵、斬首和殘害動物的影片，且情況日益嚴重。

根據這份23日向洛杉磯聯邦法院遞交的訴狀，TikTok要求審查員以瘋狂的速度工作，每12小時輪班觀看數百支影片，只有1小時的午餐時間和二次15分鐘的休息時間。Frazier 的律師表示，「由於內容量龐大，審查員觀看每支影片的時間不能超過25秒，且須同時觀看3至10支影片。」

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訴狀還指責，TikTok就像 Facebook 及 YouTube 等社群媒體公司，制定指導方針幫助審查員處理工作上必須觀看的虐童內容，但未能遵循包括提供心理支持、將一次輪班時間控制在4小時內的指導方針。

住在拉斯維加斯的 Frazier 披露，上班曾看過食人、破碎的人腦、校園槍擊和自殺畫面，甚至還有人從大樓上摔落致死的影片，「這無從避免。」觀看大量令人不適的影片導致她患上創傷後壓力症候群（PTSD），很難入睡，睡着後還會做可怕的惡夢，希望代表其他審查員，向TikTok要求心理賠償，也希望法院下達命令，要求該公司為審查員設立醫療基金。

TikTok對此則回應，不會對進行中的訴訟發表評論，但會努力為員工及承包商營造友愛的工作環境。一名發言人聲明指出，「我們的安全團隊及第三方公司在協助保護TikTok平台及社群的關鍵工作上互相合作，我們也持續擴大健康服務範圍，以便審查員在精神及情感上得到支持。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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