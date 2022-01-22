Intel公布1000億美元投資計劃　在美國建全球最大晶片製造基地

英特爾（Intel）1月21日公布，將初步投資200億美元（約1,560億港元）在美國俄亥俄州建設兩家晶片製造工廠，並計劃最終投資多達1,000億美元（約7,800億港元），在俄亥俄州建造全球最大晶片製造基地。



英特爾行政總裁格爾辛格（Pat Gelsinger）表示，英特爾將在新址生產一些最先進處理器。他說，頭兩家工廠的規劃將立即啟動，預計將於2022年晚些時候開始建設，2025年投產。該公司還承諾出資1億美元（約7.8億港元），與教育機構合作，建立人才管道，支持該地區的研究項目。

格爾辛格指出，半導體行業的年總銷售額剛剛超過5,000億美元（約3.9萬億），預計到2029年將增長一倍。他說，作為行政總裁，他的目標是擴大英特爾在這個不斷增長的市場上的份額，所以必須以一倍以上的速度進行投資和擴大產能。

格爾辛格說，供應缺口可能會持續到明年，甚至可能持續到2024年，但出現了未來幾個月有所緩解的跡象。