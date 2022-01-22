日本九州地區6.6級地震　十多人受傷

日本氣象廳22日將當天淩晨發生在九州附近海域的地震震級上調至6.6級。據日媒報道，目前地震已造成十餘人受傷。當局原先指震度達6.8級，其後下調至6.4級。當地之後發生數次震度達4級或以上的餘震。



新華社22日引述氣象廳最新消息，22日1時08分（香港時間零時08分），九州地區東部海域發生6.6級地震，震源深度45公里，大分縣和宮崎縣觀測到5強的地震震度。這是該海域時隔25年再次發生震級6.5級以上、震度5強的地震。

地震發生時，九州大部分地區、四國西部、本州西部等多個縣都錄得震動。大分、宮崎、熊本縣、以及四國的高知縣都錄得強烈震動。

地震震央位於宮崎縣東部對出的日向灘，震源深度40公里。當局原先指震度達6.8級，其後下調至6.4級。當地之後發生數次震度達4級或以上的餘震。

地震造成多地發生牆壁倒塌、停水斷電情況。目前，震源附近地區餘震不斷。在22日淩晨舉行的緊急記者會上，氣象廳提醒人們關注未來兩、三天再次發生較大規模地震的可能。日本首相官邸危機管理中心已設立訊息聯絡室，隨時收集地震相關訊息。

日本地處全球最活躍的地震帶——環太平洋地震帶上，這也是全球地震最多的地震帶。日本氣象廳設定的地震震度共10個等級，由弱到強分別為0至4級、5弱、5強、6弱、6強和7級。