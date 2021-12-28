日本富士山周遭多次地震　被指是「爆發先兆」　氣象廳急澄清

日本代表性活火山富士山周遭，最近地震頻傳，有專家認為這極可能是「富士山大爆發的前兆」，讓日本民眾陷入恐慌。專家亦透過媒體發出警訊，呼籲日本政府重視此問題的嚴重性。



根據日本《週刊現代》報道，日本山梨縣與和歌山縣，12月3日間隔三小時連續發生規模規模4.9和規模5.4的地震，鹿兒島縣也發生數次小規模地震。這些地震與富士山岩漿活動的關聯性受到矚目。許多日本網友不安地表示「如果富士山爆發，東京人真的會慘兮兮」、「新冠肺炎疫情嚴重，真不知道能逃去哪裏」。

看到民眾陷入恐慌，日本氣象廳連忙召開記者會滅火，指出「火山設置的地震儀和地殼變動相關資料未出現特殊變化，月初的兩起地震應與火山無關」。

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然而，武藏野學院大學特任教授，火山學家的島村英紀卻認為事情不單純。他接受《週刊現代》專訪時指出：「若12月3日的地震起因是富士山的岩漿流動所導致，距離富士山噴發應該不遠了」。

富士山仍是活火山，最後一次噴發時間為1707年12月16日。許多專家們監測富士山的狀況後，紛紛表示「富士山隨時都有可能爆發」、「噴發是遲早的事」、「一旦爆發就會引發大規模噴火」，指責政府不該認為富士山爆發僅是杞人憂天。

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