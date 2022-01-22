斯洛文尼亞總理涉台言論惹北京不滿　總統：支持一個中國原則

中歐國家斯洛文尼亞（Slovenia）總理揚沙（Janez Janša）1月中表示政府正與台灣洽談互設代表處，並指台灣是「民主國家」後，言論惹來北京不滿，斯洛文尼亞總統帕霍爾（Borut Pahor）1月20日試圖為事件降溫，他稱國家一貫支持一個中國原則。



據斯洛文尼亞通訊社（STA）20日稱，帕霍爾回應傳媒時指國家支持一個中國原則。對於斯洛文尼亞擬跟台灣互設代表處的議題，帕霍爾稱「台北在20個歐盟成員國都有代表處，在斯洛文尼亞開設這樣的一個代表處不是新主意。總統視此為對鼓勵經濟關係。」

目前台灣在歐盟多國設有「台北代表處」或「台北經濟文化代表處」等，至2021年，立陶宛允許台灣以「台灣」名義在當地開設代表處，引來北京強烈反對。

圖為斯洛文尼亞總統帕霍爾2021年11月出訪法國巴黎（Getty）

報道指，當地外交部尚未回應與台灣磋商互設代表處的進度，僅解釋指兩方討論的是「經濟與文化代表處」。

前駐外大使批評總理言論

斯洛文尼亞通訊社又指，總理揚沙的言論在當地引起爭議，斯洛文尼亞前駐德國及瑞士大使科斯（Marta Kos）批評揚沙的言論屬非戰略（non-strategic）及不專業行為。她稱斯洛文尼亞向來支持一個中國政策，在未來也應該維持。

科斯稱不反對與台灣互設代表處，但認為揚沙指台灣有多民主或中國有多不民主的說法有問題。她又談到斯洛文尼亞希望在2024/25年成為聯合國安理會非常任理事國，選舉將於2023年舉行，而中國是安理會常任理事國，擁有否決權。

圖為斯洛文尼亞總理揚沙2021年11月在蘇格蘭出席聯合國氣候峰會（Getty）

這次斯洛文尼亞與中國的風波始於總理揚沙1月中接受印度的電視台訪問時，談到斯洛文尼亞正與台灣洽談互設代表處，又指中國大陸反對台灣加入世界衛生組織（WHO）是可惜的事，他並指台灣是「民主國家」，而去聽一個實施一黨制的政府在全球說教、講解何謂民主與和平，是件難事。

中國：公然挑戰一中原則

中國外交部發言人趙立堅之後在1月19日回應指，注意到斯洛文尼亞領導人公然發表挑戰一個中國原則、支持「台獨」的危險言論，中方對此深感震驚，強烈反對。他又稱一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中西、中歐關係的政治基礎。

根據斯洛文尼亞政治制度，總統經由直接普選產生，然後在議會大選後，總統通常會提名及任命多數聯盟領袖擔任總理，行政權由總理及內閣行使。斯洛文尼亞現時的總統帕霍爾屬無黨籍人士，揚沙則來自斯洛文尼亞民主黨。