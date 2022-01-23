微軟Google亞馬遜無懼反壟斷　2021年併購交易累計逾100宗

據鳳凰網科技消息，在莉娜·汗（Lina Khan）接任美國聯邦貿易委員會（FTC）主席後的7個月裏，美國幾家最大的科技公司和監管機構一直在醖釀一場冷戰。隨着科技巨頭不斷推進併購交易，他們是否會在2022年上演激烈交鋒？



金融訊息提供商Dealogic編制的數據顯示，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）和Google母公司Alphabet在2021年宣布的交易數量超過了過去10年的任何一年。這樣的交易速度表明，他們正試圖趕在即將到來的反壟斷整頓之前實施收購交易，或者他們不相信莉娜·汗和其他監管機構能夠在法庭上提出足夠有力的理由來阻止收購。

數據顯示，Alphabet在2021年的22筆交易、微軟的56筆交易和亞馬遜的29筆交易都是10年來的最高水平。儘管Dealogic的數據只計入了公開披露的交易價值，但根據這些記錄，Alphabet和微軟的總交易額也創下了10年來的新高，分別為220億美元和257億美元。亞馬遜的交易總額為157億美元，略低於10年來的最高水平，僅落後於2017年，當時亞馬遜同意以137億美元收購全食超市。

微軟在本周斥資690億美元收購電子遊戲開發商動視暴雪的交易，是大型科技公司可能在挑戰監管機構反壟斷行動的最新例子。從2021年起，科技公司完成了幾筆大型交易，包括微軟斥資190億美元收購了語音技術公司Nuance Communications，亞馬遜斥資85億美元收購了米高梅電影公司。

密歇根大學羅斯商學院教授戈登（Erik Gordon）表示，「大型科技公司非常關注（反壟斷），希望在政府成功開創新的先例之前達成交易。一旦法官在法庭上樹立了一個先例，其他法官就更容易遵循這個先例。」

自2021年6月就任FTC主席以來，莉娜·汗不斷建議FTC積極執行反壟斷政策。她已經提交一份修改後的Facebook反壟斷訴狀，稱其對Instagram和WhatsApp的收購鞏固了其目前作為社交網絡壟斷者的地位。迄今為止，她領導的FTC正依靠一種威懾戰略來控制公司收購，因為該委員會難以跟上各行業併購申請的歷史性激增。目前尚不清楚的是，該機構願意在多大程度上兑現其在反壟斷戰線上採取行動的威脅。