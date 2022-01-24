烏克蘭局勢｜美國下令駐基輔使館人員家屬離境

烏克蘭緊張局勢升溫，美國國務院基於俄羅斯有入侵烏克蘭的可能性，1月23日晚下令所有駐烏克蘭使館人員家屬立即撤離烏克蘭。



美國國務院23日發表聲明指，由於俄羅斯軍事行動存在持續威脅，國務院授權美國直接僱用的駐基輔大使館員工自願離開烏克蘭，並下令符合資格的家屬和非必要工作人員離境。身在烏克蘭的美國公民現時也應考慮使用商業航班或其他私人交通工具離開當地。

國務院一名高級官員表示，這些都是謹慎的預防措施，絕不會破壞美方對烏克蘭的支持和承諾。國務院現在基於俄羅斯的軍事集結和事態發展做出上述決定，形容這個決定處於「正確時刻」。

另外，國務院發布旅行警告，建議國民不要前往俄羅斯，亦不要通過陸路邊境，從俄羅斯前往烏克蘭，指美國人可能面臨俄方的騷擾，且大使館協助美國公民的能力有限。

國務院勸籲美國公民不要前往俄羅斯與烏克蘭的邊境地區，稱由於俄羅斯在該地區集結軍隊和進行軍事演習，邊境局勢難以預測，緊張局勢加劇。