俄烏局勢｜美軍援烏克蘭加荷等跟上　德國唱反調　英國表明不派兵

撰文：許懿安
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俄烏關係在過去一年多加速惡化，雙方在邊境地區部署大量軍力和裝備。烏克蘭獲得包括美國在內的軍事援助。烏克蘭國防部22日發表聲明說，美國援助烏克蘭的一批軍火當天運抵首都基輔。此外波羅的海3國、加拿大及英國等都給予軍援。

新華社1月22日引述聲明稱，這是美國向烏克蘭提供價值2億美元軍事援助框架內首批運抵烏克蘭的軍火。這批軍火重約90噸，包括「致命性」武器以及用於在烏東部衝突地區前線使用的彈藥。

烏國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）當天稱，美國2021年12月批准向烏克蘭追加價值2億美元的軍事援助，2021年美國總共批准向烏克蘭提供的軍事援助約為6.5億美元。自2014年以來，美國已累計向烏克蘭提供超過27億美元的軍事援助。

在美國務院知會眾議院批准向波羅的海國家愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛發放出口許可後，它們獲准將手上的美製武器轉交烏克蘭

圖為烏克蘭軍方成立的「地方防衛部隊」成員2022年1月22日在基輔一公園內進行訓練。由於擔心俄羅斯入侵，最近數十民眾加入「地方防衛部隊」，準備有需要時捍衛家園。（AP）

另一方面德國阻止北約盟友愛沙尼亞向烏克蘭提供軍事支援，拒發許可證讓德製武器出口到烏克蘭。德國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）1月21日否認目前會向烏克蘭提供武器。她稱運送武器對解決烏克蘭危機沒有幫助

其他國家軍援

除了北約，其他已向烏克蘭提供軍事支援的國家，包括加拿大、英國及荷蘭等。傳加拿大特種作戰團（Canadian Special Operations Regiment）派出一支小分隊前往烏克蘭。

英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）1月18日稱該英國將向烏克蘭出口輕型反坦克武器，以作自衛用途

英國天空新聞（Sky News）23日引述副首相藍韜文（Dominic Raab）同日稱，英國與會烏克蘭肩並肩站在一起，但稱「極不可能」向當地派兵。他稱英國願意其以及正在進行訓練計劃，支持烏克蘭自衛。

荷蘭皇家空軍21日宣布，兩架F35A隱形戰機會在4月至5月部署在保加利亞（Bulgaria），支援北約空中警戒任務。

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