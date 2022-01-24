德國外長：若中方不解除制裁　中歐投資協定就是鬧劇

德國外長在與中國外長王毅視像會談後的第二天對中國表態稱，如果不解除制裁，中歐投資協定就是一場鬧劇。



德國《南德意志報》1月21日刊登了對德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）的專訪。

在談到與中國的關係時，貝爾伯克稱，她已向中國外長王毅表示，立陶宛遭到的「經濟脅迫」是不可接受的。

就德國前總理默克爾（Angela Merkel）時代大力推動的中歐投資協定問題，貝爾伯克稱，只要中國仍制裁歐洲議會議員，「該協定就是一場鬧劇」。

2022年1月20日，中國國務委員兼外長王毅（左）同德國新任外長貝爾伯克（右）舉行視像會晤。（中國外交部）

貝爾伯克表示，中國對立陶宛的報復不僅是為了阻止立陶宛公司出口，這是一個分裂歐洲和阻止其他國家在立陶宛生產的企圖。

貝爾伯克說：「這表明歐洲內部市場共同行動是多麼重要。我非常高興的是，我們歐盟剛剛啟動了一個經濟政策盾牌，以對抗這種脅迫性措施。我在與中國外長（王毅）的會談中也明確表示，敲詐不能成為歐洲和中國關係中的工具。」

針對陷入停滯的中歐投資協定，貝爾伯克說：「只要歐洲議會議員仍受中國制裁，該協定就是一場鬧劇。」

「此外，我對其內容也有保留；一方面，因為它沒有履行對等原則，即沒有為歐洲和中國公司創造平等機會。第二，因為遵守國際勞工組織（ILO）的標準不僅要承諾，而且必須得到保證，特別是在禁止強迫勞動方面。」