一槍射中野豬　意大利男反被咬斷股動脈　父親眼前爆血慘死

意大利36歲男子布拉蒂尼（Giulio Burattini）和父親一起打獵時，成功射中一頭野豬，他開心上前取回獵物時，垂死的野豬突然咬住他的腿部，導致股動脈慘被咬破，在父親面前血流不止身亡。
這起不幸事件19日發生在意大利中部格羅塞托省（Grosseto）阿扎拉堡市（Castell'Azzara）森林中，朱利奧想把獵物取走時，沒想到反而被獵物殺死，右腿被咬傷的他因為股動脈破裂，當場倒在地上血流不止。
朋友表示，事件發生時他們聽到朱利奧發出淒慘叫聲，「那是求救的呼聲，他喊着『救命，我快死了』，這是一場讓人很難解釋的悲劇」。搜救人員抵達現場時，發現朱利奧已經死亡，父親則因為休克被送醫治療，事件由於是野生動物造成，當局將不會採取刑事訴訟。
【相關圖輯】早前也有一名網友在IG分享獵人被鹿攻擊的影片，牠像一頭猛獸似地潛伏草叢中，然後突然衝出攻擊，導致獵人眼睛被鹿角直插，當場血流不止，這段「獵人反被獵」的影片讓網友看得心驚膽戰（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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