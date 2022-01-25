烏克蘭外交部證實：美英德澳準備撤離使館人員

烏克蘭外交部稱，截至24日，已有美國、英國、德國、澳洲4國通知烏克蘭外交部，準備撤離一部分駐烏使館工作人員及家屬。



烏克蘭外交部表示，其他的駐烏大使館和領事館都表明他們沒有撤離計劃，烏克蘭還對這些國際夥伴表示感謝，稱「他們冷靜地評估了當前的局勢，沒有采取過早的撤離措施。」

這一波西方國家從烏克蘭撤僑潮，是從美國開始的。美國國務院24日下令其駐基輔使館員工家屬離開烏克蘭，並允許部分外交使團人員自願離開。美國外交部給出的理由是，「俄羅斯軍事行動的威脅增加」，美國當局還建議其公民不要前往烏克蘭。

英國外交部24日稱，已開始撤離駐烏克蘭使館的部分工作人員。英國官員稱，沒有針對外交官的具體威脅，但是，基輔大使館大約一半工作人員將返回英國，大使館繼續開放，處理「必要公務」。

1月24日，澳洲開始從烏克蘭首都基輔撤離外交官家屬。澳洲外交部要求該國公民不要前往烏克蘭，並要求留在烏克蘭的澳洲人應儘快離開。

德國外交部發言人24日說，德國外交部已決定允許駐烏克蘭外交使團僱員的親屬離開該國。

俄羅斯塔斯社24日報道披露，法國正在從烏克蘭撤離其外交官及其家人；拉脱維亞也表示可能會在必要時疏散駐烏克蘭使館工作人員。

目前，俄羅斯已經在烏克蘭邊境附近集結了12萬陸軍和海軍兵力，按照美國和烏克蘭情報部門的消息，「俄羅斯隨時可以進攻烏克蘭」，而烏克蘭在其邊境也有10萬餘兵力枕戈待旦。

美國國防部1月24日 宣佈，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已讓8500名美國軍隊處於可能部署到東歐的「高度警戒」狀態。