烏克蘭局勢｜歐盟擬撥款12億支援　拜登與歐洲領袖會議商討危機

歐盟委員會1月24日，提出向烏克蘭提供12億歐元的財政支援，以協助烏克蘭應對俄羅斯衝突的影響。



歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，相關計劃包括緊急貸款和贈款，意旨協助烏克蘭解決現時因衝突而引發的的財政壓力。

馮德萊恩表示，希望歐洲理事會、歐盟政府及國會盡快批准緊急支援，以便迅速支付第一筆6億歐元的援助金。她同時呼籲國際貨幣基金組織（IMF）等國際合作夥伴與烏克蘭接觸，向烏克蘭伸出援手。

圖為2018年12月，烏克蘭傑斯納，烏克蘭軍隊正在進行軍事演習。（Getty）

自2014年俄羅斯吞併克里米亞，及與控制烏克蘭東部的分離分子戰爭以來，歐盟和歐洲金融機構已向烏克蘭提供超過170億歐元的贈款和貸款。

另外，美國總統拜登（Joe Biden）同日與歐盟及歐洲國家領袖召開視像會議，討論烏克蘭局勢。

會議持續1小時20分鐘，會後白宮聲明指各領導人重申他們對俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事集結的持續擔憂，並討論了對俄羅斯實施嚴重經濟代價的準備，以及加強北約東翼的安全。拜登亦在會後表示會議良好，美國與歐洲領導人的意向完全一致。