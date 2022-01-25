烏克蘭局勢｜俄羅斯施壓基輔　美媒：三個國家為普京壯膽

俄羅斯與烏克蘭邊境局勢緊張。美媒1月24日稱，美國、德國和中國的行為，能為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）壯膽、鼓勵俄羅斯對烏克蘭採取行動。



《華爾街日報》華盛頓主編塞布（Gerald F. Seib）24日稱，烏克蘭正親近西方，普京或感到對烏克蘭採取行動的迫切性。加上美國不願參與軍事行動、德國依賴俄羅斯供應能源、以及中國與俄羅斯友誼加深，令他覺得俄羅斯可把握短暫的機會、對烏克蘭採取行動。

文章提及，美國連續3位總統，包括奧巴馬（Barack Obama）、特朗普（Donald Trump）和拜登（Joe Biden）都已在言行上表明，美國人厭倦參與海外事務，尤其是軍事行動。因此俄羅斯或認為當俄羅斯入侵烏克蘭時，美國會以軍事行動來回應的可能性減少，而美軍2021年8月撤出阿富汗，令普京更相信這觀點。

烏克蘭：圖為1月22日，烏克蘭軍人在基輔受訓。（AP）

該報稱，德國的行為也令普京有理由懷疑西方國家是否可團結地回應俄羅斯的軍事行動。德國決定在2022年年底前關閉所有核電廠，令他們更依賴從俄羅斯進口能源，意味着普京手上的籌碼增加，他對柏林的影響力可能將達到頂峰。

內文指，俄羅斯與中國的關係升溫，令普京有理由相信在俄羅斯入侵烏克蘭後，北京會幫助俄羅斯，令俄方能挺過西方實施的經濟制裁。