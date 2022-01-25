伊朗大使：若伊俄中聯盟　西方將非常痛苦

伊朗駐俄羅斯大使表示，西方經常對國際上的新聯盟感到擔憂，若伊朗、俄羅斯和中國可以組成聯盟，西方將會感到非常痛苦。



據塔斯社1月25報道，伊朗駐俄羅斯大使卡賈拉利（Kazem Jalali）在對俄羅斯北奧塞梯的北高加索地區進行工作訪問期間表示，如果伊朗、俄羅斯和中國可以組成聯盟的話，那對西方來說將是非常痛苦的。

「美國和西方經常對國際上正在建立的新聯盟感到擔憂。伊朗、俄羅斯和中國這種可能的戰略聯盟就是一個例子」，伊朗大使24日表示。

這位大使將俄羅斯描述為一個具有巨大經濟、國防、軍事和技術潛力的大國。他說，中國在經濟增長方面即將超過美國，伊朗是一個經濟發達的大國，國防工業取得了巨大進步。

此前，據俄羅斯衛星通訊社報道，1月18日-22日，中國、俄羅斯、伊朗海軍在阿拉伯海北部水域及空域的阿曼灣舉行CHIRU-2022聯合軍演。三國海軍對水面目標進行了艦炮射擊演練、 協同機動演練、組織甄別和解救被劫持船隻演練。

1月20日伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）在莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會談，並向莫斯科提交了一份為期20年的戰略合作協議草案。

「一帶一路」沿線風光，伊朗設拉子的莫克清真寺。（新華社）

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，萊希對俄羅斯的訪問非常重要，作為訪問的一部分，「考慮到伊朗領導層的變化」，有必要「盤點一下關係」。

另據法新社消息，1月15日中國宣佈啟動與伊朗簽署的25年全面合作計劃落實工作，加強兩國之間的經濟和政治合作。

伊朗外交部發言人哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh）日前在接受中國媒體採訪時表示，自古以來，絲綢之路就將伊朗和中國聯繫在一起，現在兩國「迎來合作新前景」。