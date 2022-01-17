中伊啟動25年全面合作協議　伊媒稱美國霸權終結

1月15日，中國外交部網站通報稱，中國國務委員兼外長王毅14日在江蘇無錫同伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）舉行會談，雙方宣佈啟動兩國全面合作計劃落實工作。



綜合媒體1月16日報道，上述消息一出，迅速引起國際媒體的關注。

其中，伊朗方面展現出了歡迎的態度。此次參與會面的阿卜杜拉希揚表示，中伊之間關於擴大雙邊關係的會談取得了「非常好的進展」。伊朗駐華大使克沙瓦爾茲扎德（Keshavarzzadeh）在社交媒體上認為，啟動兩國全面合作計劃落實工作，是此行的「重要成果」之一。

伊朗負責對外宣傳的英語媒體Press TV更是寫出這一標題：中伊協議，華盛頓霸權的終結？

《華爾街日報》發表長文解讀中國和伊朗的本次會談稱，伊朗當前正試圖加強與中國、俄羅斯和其他國家的關係，幫助它「繞過」美國的制裁，恢復自身經濟。而在2018年美國特朗普政府單方面宣布退出伊朗核協議，並重新制裁伊朗後，中國已經成為伊朗的重要經濟線。雙方2021年3月簽署的25年全面合作協議，便是重要象徵。

據《紐約時報》、彭博社等外媒此前報道，儘管協議的具體內容並未公布，但有知情人士表示，此次協議細節與前年披露的文件內容基本相似：中國將在未來25年內投資伊朗電信、基礎設施等數十個領域，價值高達4,000億美元，並將獲得伊朗的常規石油供應。

大宗商品數據提供商Kpler的數據顯示，2021年中國平均每天從伊朗進口至少59萬桶石油，為恢復制裁以來的最高水平。

與此同時，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）也將在近期訪問俄羅斯。

伊朗外交部方面稱，預計練過在訪問期間簽署一項為期20年的合作協議，促進貿易和軍事關係。

不過，《華爾街日報》誇大了美國製裁的威力。報道稱，在美國繼續實施制裁的情況下，不知道中國和俄羅斯會為伊朗「承擔多大的風險」。

文章關注到，伊朗正在與亞洲其他幾個國家達成協議，用石油和天然氣換取其所需的產品。伊朗與斯里蘭卡簽署了一項協議，用石油換區斯里蘭卡的茶葉和其他物品。2021年11月，伊朗與巴基斯坦簽署了一份類似的協議，用天然氣換取大米。伊朗官員說，他們還在與土耳其公司以石油和天然氣為條件，談判國內房屋基建問題。

路透社亦報道稱，中國和伊朗簽署了為期25年的合作協議，將伊朗納入中國的「一帶一路」計劃。這一計劃旨在「顯著擴大」中國的經濟和政治影響力，引起美國和其他國家的「廣泛關注」。

另一方面，中國在聲明中批評美國單方面退出伊核問題全面協議的措辭，也引起西方媒體的關注。路透社在標題中寫道：「合作協議的簽署，中國猛烈抨擊美國對伊朗的制裁。」

文章提到，是美國在2018年率先退出伊朗核協議，重新實施了嚴重損害伊朗經濟的制裁，聲稱這些條款不足以遏制伊朗的核活動、彈道導彈項目和地區影響力。一年後，伊朗才開始逐漸違反協議，重建濃縮鈾儲備，並安裝先進的離心機以加快產出。

《華爾街日報》則沒有提到美國率先退出核協議，反而指責伊朗「可能會開發製造核武器的技術」。