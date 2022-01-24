烏克蘭局勢｜美撤駐基輔使館人員家屬　被稱為時過早

美國鑒於俄烏局勢緊張，1月23日晚下令所有美駐烏克蘭使館人員家屬立即撤離，外界擔憂這是局勢進一步升溫的跡象。烏克蘭外交部發言人尼科連科（Oleh Nikolenko）24日稱美國此舉為時過早。



尼科連科在一份聲明中稱：「我們認為美方這一舉動為時過早，表現出過度謹慎。」他稱：「在這種情況下，重要的是要清醒地應對風險並保持冷靜。」

俄羅斯衛星通訊社24日引述消息稱，英國亦已開始撤離駐烏克蘭大使館工作人員。

歐盟取態與英美不同，稱不會立即跟隨。

歐盟最高級的外交官、歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）24日稱歐盟沒即時計劃下令員工離開烏克蘭。他稱不會與美國有相同的舉動，因沒特定原因須這麼做。他稱在與俄會談仍在繼續之際，不需要將情況「戲劇化」。

美國務院23日發表聲明稱，由於俄羅斯軍事行動存在持續威脅，國務院授權美國直接僱用的駐基輔大使館員工自願離開烏克蘭，並下令符合資格的家屬和非必要工作人員離境。身在烏克蘭的美國公民現時也應考慮使用商業航班或其他私人交通工具離開當地。

國務院一名高級官員表示，這些都是謹慎的預防措施，絕不會破壞美方對烏克蘭的支持和承諾。國務院現在基於俄羅斯的軍事集結和事態發展做出上述決定，形容這個決定處於「正確時刻」。

另外，國務院發布旅行警告，建議國民不要前往俄羅斯，亦不要通過陸路邊境，從俄羅斯前往烏克蘭，指美國人可能面臨俄方的騷擾，且大使館協助美國公民的能力有限。

國務院勸喻美國公民不要前往俄羅斯與烏克蘭的邊境地區，稱由於俄羅斯在該地區集結軍隊和進行軍事演習，邊境局勢難以預測，緊張局勢加劇。