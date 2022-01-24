烏克蘭局勢｜北約東歐增兵　俄羅斯：美國與盟友令緊張升溫

俄媒1月24日引述北約網站24日公布，由於烏克蘭周邊局勢問題，北約將加強其在東歐的存在，其部隊將進入戰備狀態。俄羅斯批評是美國及盟友導致局勢愈趨緊張。



北約稱「在俄羅斯持續在烏克蘭及其周邊地區增兵的背景下，北約盟國們讓部隊進入戰備狀態，並向東歐駐地派遣更多艦艇和軍用飛機，以此加強遏制和防禦」。

與此同時，西方聯盟最近數天加強對烏軍事支援。丹麥決定向波羅的海國家派遣一艘護衛艦和戰機，西班牙加強海軍部署，荷蘭則為其快速反應部隊配備「艦艇和陸基部隊待命」。

聲明還強調，法國最近提出向保加利亞派兵的提議，並說「美國也明確表示，它正在考慮增加其軍事防備」。

西方國家稱俄羅斯在烏克蘭邊境附近有逾10萬軍力是威脅侵烏。俄羅斯否認其事。

2021年12月23日俄羅斯總統普京在馬內什中央展覽館舉行年度新聞發布會，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫佩斯科夫在會上觀看。（視覺中國）

俄羅斯克里姆林宮譴責美國及其北約盟友在東歐地區增兵，以及美國駐烏克蘭大使館撤離外交人員家屬。俄羅斯認為，這些舉動導致東西方緊張局勢升級。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，在烏克蘭東部，由烏克蘭人發起軍事衝突的可能性比以往任何時候都高。

他稱，烏克蘭在親俄分離分子控制的分離地區邊界附近部署了大量軍隊，他稱這表明基輔正準備攻擊他們。烏克蘭一再否認這一點。

佩斯科夫稱來自西方的訊息充滿着「歇斯底里」和「帶有謊言」。