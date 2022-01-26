《搏擊會》登陸中國平台結局刪改「大樓爆炸」變「正義得勝」

荷里活男星畢彼特（Brad Pitt）主演的美國電影《搏擊會》1999年上映，當時備受爭議，全球票房也未如理想，卻是不少影迷心中的非主流經典。影片登上中國串流平台後，原版結尾的大樓爆炸一幕被刪，卻出現有關警方快速破案的描述。



美國導演大衛芬查（David Fincher）執導、男星畢彼特（Brad Pitt）和愛德華諾頓（Edward Norton）主演的電影《搏擊會》（Fight Club）在登上中國串流平台時出現刪減及修改。

《搏擊會》在中國的譯名是《搏擊俱樂部》。

有觀眾發現串流平台「騰訊視頻」上提供的《搏擊會》版本有修改，原版本中無政府及反資本概念都有「改變」。

原版電影中，愛德華諾頓飾演的角色殺死了他臆想出來的另一個自我，也就是畢彼特扮演的「泰勒德頓」（Tyler Durden），然後遙望市內大樓一一爆炸，暗示泰勒摧毀文明的無政府主義計劃正在醞釀。

「中國版本」《搏擊會》結局則有不同。愛德華諾頓扮演的「敘事者」殺了「泰勒德頓」後，大樓爆炸的場景沒有出現，取而代之的是畫面黑色一片以及出現一段文字：「通過泰勒留下的線索，警方迅速偵破整個計劃並逮捕所有罪犯，阻止炸彈爆炸。」

FIGHT CLUB’s ending for the Chinese release (on Tencent Video) was changed to this and now I’m waiting for someone to fanfic a sequel based on this censored ending. pic.twitter.com/zYB0bY3Dlp — Courtney Howard @ #Sundance (@Lulamaybelle) January 24, 2022

它還補充稱，「敘事者」想像出來的「泰勒德頓」被送到「精神病院」接受心理治療，後來在2012年出院。

國家政府機構在這結局中成功打擊犯罪，有中國觀眾對此不解又憤怒。他們當中不少人可能已看過未經刪改的版本。

《搏擊會》（Fight Club）講述生活苦悶的泰勒為了找尋刺激，與好友傑克組成「搏擊俱樂部」，在那裏他們可以宣洩一切不快的情緒，藉著自由搏擊獲得片刻快感的故事。這部電影中，主角用暴力的方式擺脫束縛生活，透過不斷自我擊碎和重塑來探索自我。（電影劇照）

騰訊視頻上有人留言稱這種改法「太粗暴」。另有人在微博留言稱：「原來他們不只會刪，還會加。」有人留言稱，更改之後「不是那個味兒了」。另有網民說：「如此閹割，這部經典電影還有啥看頭？」

外界目前未清楚是中國政府審查機關下令作出改動，還是製作人做出修改。騰訊拒絕回應。美國新聞媒體VICE於24日引述知情人士稱，電影由版權持有人修改，然後在上載於串流平台前經過政府批准。