Netflix跳出影視框框進軍遊戲市場　荷里活曾敗走今次將不一樣？

影視串流平台Netflix顛覆了業界發展，讓觀眾觀賞到世界各地不同的精彩作品，成為了不少人居家必備的娛樂。如今，公司還想將業務拓展到新領域，打算「踩過界」進軍遊戲市場。Netflix跳出影視框框最終能夠得到好回報嗎？



串流競爭大 聘猛將殺出血路

彭博社上週報道，公司聘請了曾任藝電公司（Electronic Arts）和Facebook高層的貝爾杜（Mike Verdu）出任遊戲發展副總裁。公司7月20日發布第二季財報當日正式確認消息，宣布將開拓遊戲業務。目前公司未有時間表，但指訂閱用戶將來不需要額外付費便可以享用遊戲服務，也不會因此退出影視製作。

Netflix是串流業界的龍頭，全球有逾2億訂閱用戶，但隨新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情舒緩，增長速度無可避免放慢。同一時間，業內競爭愈來愈激烈。除了新秀華特迪士尼公司（Walt Disney）的Disney+和華納媒體公司（WarnerMedia）的HBO Max以外，老對手如蘋果公司（Apple）和亞馬遜公司（Amazon）都積極搶佔市場。如此一來，投資者都期待Netflix使出新招數，增加收益來源，支援內容製作的預算。

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遊戲市場龐大 料將主打手遊

公司聯合創辦人黑斯廷斯（Reed Hastings）不時表明視電子遊戲是公司「搶客」的最大對手，如今電子遊戲可能就成為公司的新財路，畢竟這是一個極之龐大的市場。根據紐祖公司（Newzoo）的數字，全球消費者花費於遊戲軟件的金額今年估計將達到1,758億美元，兩年後更加將超過2,000億美元。Netflix計劃主攻的手機遊戲預測更加佔今年總額的一半。

手機遊戲的開發一般較遊戲機和電腦遊戲便宜和簡單，而且節奏較慢，互聯網瀏覽速度不會構成太大問題。《華爾街日報》引述知情人士稱，Netflix的電子遊戲策略仍然正在擬定，但最初將主打手機遊戲，並且不會有廣告。公司也計劃透過現有的應用程式向用戶提供遊戲，不會額外收費，但未知會否容許用戶下載遊戲。

所謂「醉翁之意不在酒」，Netflix所觀望的「山水之間」或許是數據和知識產權。上述兩個概念正是Netflix成功的要訣。公司利用串流影片數據向用戶建議可能感興趣的內容，並藉此引導原創內容的製作。至於公司所擁有的知識產權則改寫媒體發行的做法，愈來愈多公司緊握手中的創作，寧願自行發行內容，而不是出售給其他人。消費者新聞與商業頻道（CNBC）分析稱，用戶為本的思維不但將使到Netflix製作出更好的遊戲，還可能影響影視製作決定。例如Netflix影視作品如果有角色經常被用戶使用，就證明角色受歡迎，新一季就不難看到他的身影。

圖為2020年8月13日，一個電機遙控器顯示Netflix的標誌。（AP）

群雄一早割據 分析員看得淡

只是遊戲市場早就已經有群雄割據，還擠得下Netflix嗎？遊戲業分析員帕赫特（Michael Pachter）表示，遊戲市場已經很擠擁，每年有約4萬款手機遊戲面世，只有少數能夠拍成電影或電視劇。的確，遊戲市場有大大小小的參與者，大公司藝電公司、雙互動軟件公司（Take-Two Interactive Software）和育碧娛樂公司（Ubisoft Entertainment）等都要使出渾身解數才能站穩。多年來，玩家口味沒有太大改變。「糖果傳奇」（Candy Crush）目前仍然是其中一款獲利最多的遊戲。

過往也有荷里活電影製片廠曾經雄心壯志想於遊戲市場分一杯羹，但大部份最終只能止蝕離場。2008年，雷德斯通（Sumner Redstone）出售Midway Games；2016年，迪士尼關閉負責開發遊戲的互動部門；2019年，全國廣播公司環球媒體公司（NBCUniversal）決定停運遊戲業務，距離最初創立只有短短三年。只有華納兄弟影片公司（Warner Bros.）憑《哈利波特》（Harry Potter）、《真人快打》（Mortal Combat）和《LEGO英雄傳》（Lego Movie）嘗到甜頭。

「你會想玩《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）遊戲嗎？」帕赫特如此冷待Netflix的新構想，並稱「他們將會慘敗」。他認為，公司另外一個難題是如何說服用戶透過電視應用程式玩遊戲，消費者將需要手掣才能與操作，正如亞馬遜的雲遊戲服務Luna一樣。帕赫特說：「Netflix聘請了教練。他們沒有球員。我會說他們成功的機會是零，因為有技術難題。」公司幾年前推出的互動電影《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror: Bandersnatch）讓人耳目一新，不知道以遊戲形式的互動能否帶來一陣清風呢？