英媒稱立陶宛擬要求台灣代表處改名　台媒：消息不實

英媒報道，立陶宛正討論要求台灣代表處修改中文名稱，以緩解與中國的爭端，但台媒援引消息人士報道稱，此消息不實。



據英媒1月25日報道，兩名消息人士表示，立陶宛官員正在討論是否要求台灣官員修改台灣駐維爾紐斯代表處名稱的中文名稱，以緩解與中國的爭端。

但據台媒報道，3名立陶宛知情人士稱，上述報道不實，台灣代表處名稱已定，不會改變。

2022年1月20日，立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯發表講話。（Twitter@LithuaniaMFA）

台灣駐立陶宛代表黃鈞耀回覆台媒詢問表示，未曾接獲立方變更代表處名稱相關詢問或要求。黃鈞耀強調，台灣代表處名稱為台、立雙方共識。

據英媒報道，為響應總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）的要求，立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）上周已向瑙塞達提出降低對中關係緊張的行動規劃，其中包括變更「台灣代表處」的中文名稱，將其改為「台灣人士代表處」，與英文及立陶宛語的譯名相同。不過有關更改仍需要獲得台灣方面的同意。

目前立陶宛總統府拒絕評論有關報道，立陶宛外交部亦暫時未回應。