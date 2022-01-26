美軍打撈墜入南海F-35　外媒：急於搶在中國前　擔心機密落入他手

美國海軍25日表示，正在安排打撈本周在南中國海發生着陸事故後墜入海中的F-35C戰機。



英媒1月25日報道，美國海軍說，24日發生在卡爾文森號航空母艦（ USS Carl Vinson）甲板上的事故造成7名美國軍事人員受傷，飛行員跳傘逃生。當時卡爾文森號正在南海。

美國第七艦隊發言人林歌（Nicholas Lingo）中尉說，「飛機在着艦時撞上飛行甲板，隨後墜入海中。」

林歌稱「美國海軍正在為在南海發生事故的『卡爾文森』號航空母艦上的F-35C飛機做出回收行動安排。」報道指，對於有人擔心戰機會落入中國手中，林歌回答稱「我們無法推測中國在這件事上的意圖是什麼。」

英國《每日郵報》25日報道稱，降落時與卡爾文森號碰撞後，美軍急着搶在中國前面從南海海底收回價值1億美元的F-35隱形戰鬥機：擔心美國最先進戰機的秘密技術可能落入敵人手中。

美國第七艦隊在25日早些時候的一份聲明中稱，這架墜毀在「卡爾文森號」甲板上並導致7名士兵受傷的F-35C戰鬥機，在飛行甲板邊緣失蹤。