美媒：不滿美國要求防中國盜高科技機密　阿聯酋擬停洽購F-35戰機

美媒12月14日報道，美國以防止中國盜取高科技武器機密為由向阿聯酋提出安全要求，阿聯酋方面不滿美方要求過於苛刻，威脅退出價值230億美元的武器採購協議，涉及F-35戰機、無人機等軍備。



《華爾街日報》14日引述美國官員稱，阿聯酋14日告訴美方有意暫停這份協定，原因是阿布扎比（Abu Dhabi）政府認為，美國為保護高科技武器免受中國間諜影響而制定的計劃太過嚴苛，且阿聯酋國家主權處於危險當中。

圖為2020年2月9日，美國空軍一架「F-35閃電II型」戰機在新加坡上空飛翔。（Getty）

阿聯酋官員指美國仍是阿聯酋武器的優先供應來源，雙方不排除再次啟動F-35戰機合約的談判工作。報道指，目前尚不清楚阿聯酋確實有意退出協議，還是這是阿方在本國軍方代表團15日訪問華盛頓之際所走的一步棋。

美國現任總統拜登（Joe Biden）宣誓就職前約1小時，華府與阿聯酋簽署協議，向其出售50架F-35隱形戰機、18支導彈，無人機「死神」（Reaper）和其他尖端武器。美國憂慮關注阿聯酋和中國的關係，包括在國內使用華為5G科技，因而拖慢協議進度。