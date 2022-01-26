瘋狂女粉絲跟蹤庫克逾1年　蘋果公司申請法院禁制令

美國加利福尼亞州（California）聖克拉拉縣（Santa Clara）高等法院1月24日下午公告，禁止一名維珍尼亞州（Virginia）45歲女子帶槍接近包括蘋果公司（Apple Inc.）行政總裁（CEO）庫克（Tim Cook）在內的任何蘋果員工，並禁止她進入蘋果的資產與庫克的居所。蘋果稱，她跟蹤庫克1年多，狂發上百封電子郵件並擅自闖入他家。



《信使和新聞》（The Mercury News）25日報道，總部位於三藩市灣區（San Francisco Bay Area）南部丘珀蒂諾（Cupertino）的蘋果20日對法院提出申請，法官在隔天給予命令。

蘋果公司在向法院申請禁制令的文件指控這名女子有「不尋常、威脅和怪異的行為」，並附上這名女性傳送的照片、電子郵件和推文的副本。

圖為美國蘋果公司行政總裁庫克2019年在加州丘珀蒂諾蘋果總部與人合照。（Getty）

文件指，庫克的Twitter帳號2020年底被這位自稱姓氏為「庫克」的女性標記，她聲稱是蘋果行政總裁夫人，以及庫克是她雙胞胎孩子的父親。這是庫克首次發現他被這名女性愛慕者盯上。

她2020年萬聖節對庫克發送十幾次所謂「關係」的推文，10月底至11月中旬，寄了約200封電子郵件給庫克，「語氣明顯升級、變得有威脅、讓人高度不安」。一系列電郵中還包含手槍和彈藥的照片。

這名女子2021年9月迷上庫克在帕洛阿爾托（Palo Alto）的住家，她寫電子郵件給庫克說要申請「當他的室友」，10月22日還前往庫克的住家，被安全人員阻擋而離開。