Apple發布會︱失去Steve Jobs的10年　蘋果發展已遠離初衷？

十年前蘋果前創始人喬布斯（Steve Jobs）結束了他傳奇的一生。隨後，庫克（Tim Cook）接過了蘋果的大旗，至今也已十年之久。而這十年間，眾人對庫克的評價是褒貶不一的，庫克也時常拿來和喬布斯所對比，從產品、生態再到全球佈局，甚至有不少人稱庫克已經剖離了蘋果的初衷，將其帶跑偏，事實真是如此麼？



01 沒有喬布斯的10年 你給庫克打幾分？

庫克於2011年8月正式接手蘋果。在上任不久的一次訪談中，庫克坦言道：「喬布斯告訴我，要做自己的領袖，永遠不要想史蒂夫（即喬布斯）會怎麼做？」。

就這樣，庫克利用十年的時間，將蘋果打造成了市值2.4萬億美元的公司。

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那麼庫克究竟做了哪些改變呢？

庫克上任後的十年，以iPhone作為3C業務的軸心，而通過iPhone所積攢的用户量，從而再發展了配件類產品，也就是Apple Watch和AirPods無線耳機。這一做法是正確的，2011年可以說是智能手機的元年，隨着iPhone 4s的到來，Android在同年也成立了聯盟。

而隨着iPhone產品的大火，後續的手錶、耳機通過系統間的聯動，隨之又打造了蘋果整體的3C生態。

而憑藉此舉，庫克在任職十年間，營收從2011年Q3的285.7億美元，增長至2021年Q3的814億美元，幾乎增長了三倍；而其中僅僅iPhone的業務營收達到396億美元，這也遠超2021年的同期總營收。

股價也是漲到2.4萬億美元市值，超過了微軟、亞馬遜，成為市值最高的上市公司，同時蘋果曾經也是首個市值破萬億美元的公司。

從「賬面」上來看，蘋果這10年來的發展迎合了大眾的消費觀，庫克在智能手機發展飛速的旗艦全力押寶iPhone，雖然這種做法有些取巧，但如果沒有當初庫克的決策，那麼久不會成就擁有2.4萬億美元市值的蘋果王朝，在此，還是要誇一誇庫克的，起碼他拿到了85分。

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02 庫克和喬布斯有截然不同的管理方式

在1993年到1996年，蘋果曾經因為供應量等庫存的問題，險些宣布破產。

在面臨種種問題後，1998年喬布斯找到了庫克，在當時庫克曾在IBM有着十餘年的工作經驗，離開IBM後庫克在康柏電腦（Compaq）任職物料管理副總裁，就這樣庫克在同年3月正式加入蘋果，開啟了蘋果的改革之路。

曾經蘋果因為庫存缺口的問題，10億美元的訂單就這樣無法交付，在當時顯現出了極大的供應鏈問題。庫克曾經說過：「他（喬布斯）對過量庫存的厭惡，甚至超過了對產品拙劣設計的厭惡」。

就這樣，庫克以行業多年的經驗解決了蘋果物料庫存的流通，進出貨一旦順暢那麼資金鍊和產業生態就跑通，就這樣拯救了當時的蘋果。

說完了產業管理，我們再來說說蘋果的企業管理。

喬布斯和庫克對於蘋果的企業管理是兩種態度，喬布斯的性格是極具競爭力的，在企業內部偶爾也會挑起個人對個人，甚至部門對部門之間的競爭，通過這些競爭淘汰弱者，這讓當時蘋果內部的管理層每天的壓力巨大，雖然說每年都有新的方案執行落地，但大多時間面對的並不是市場和消費者，而是內部的競爭團隊。而庫克對於企業的管理是「温和」的，如果在內部不團結，引起事端，那麼這個人或是這個團隊將會離開公司，而庫克更加關注的是團隊的執行力，優秀的戰略和優秀的價值觀是必須相輔相成的，庫克的管理有着更多的包容性、多樣性、安全性和環境責任。

內部，有着寬泛的包容性、多樣性，並且注重產業、渠道供應商的安全，責任性。對外，基於「教育」和「環保」，甚至上市了「教育版」iPad的等產品，而在iPhone 12、13等重點產品中，也有取消充電器和不用塑封包裝等行為。

可以說，喬布斯是一個極端的產品瘋子，但庫克，卻更像一個企業主。

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03 從iPhone 4s到iPhone 13 國產機促使iPhone更進步

曾經喬布斯時代iPhone 4、4s的誕生，將以往iPhone圓潤的邊角變成了直角設計，成為了迄今最受歡迎的一代iPhone。而庫克接手後，順應了整個智能手機的發展歷程，「大而美」的理念最終成為iPhone的設計語言。

iPhone 4s可以說是國內首次大規模銷售的機型，在當時普遍2、3千元手機的行業中，一款手機能夠賣到4999元人民幣起，而且還有能如此的受眾，是非常不易的。

而在當時，也造成了一些不好的影響，iPhone在某種意義上竟然成為了身份的象徵，很多人購買iPhone並不是為了使用，而是虛榮心在作祟，甚至有小夥為了買iPhone去賣腎；電子產品的定為一下被拉高了，並且遠遠超出了產品本身的意義，就這樣蘋果憑藉iPhone 4s全球6000萬台的銷量，正式打開的全球市場。

隨後，而在經歷了iPhone 5、5s、5c的嘗試之後，iPhone 6系列又以2.2億台成為歷史上最暢銷的iPhone，轉年的iPhone 6s銷量為1.25億台，至今雖然已經發布了7、8年，iPhone 6和6s仍然有很多用户在用，成為了iPhone的「釘子户」，而前不久剛剛更新的iOS 15中，iPhone 6s也出現在了更新推送的列表中。

但隨後，iPhone 7、8兩代成為了用户褒貶不一的產品，從iPhone 7開始iPhone中不再有3.5的耳機接口，並且從單鏡頭升級到了雙攝。這兩項設計雖說引領了後續的手機行業，不過在當時真無線耳機還沒那麼流行，還是有很多用户不理解的。而iPhone 8系列的到來宣佈了蘋果正式普及了無線充電。

沒有3.5毫米耳機插孔後不久，蘋果上市了首款真無線耳機AirPods，庫克的商業頭腦佈局還是很穩的……

而在iPhone X以iPhone「十周年」的形態出現時，又再一次引領了手機行業，而「瀏海屏」也一直沿用至今，直到上個月iPhone 13系列的發售，才將瀏海縮窄。在2017年手機行業中誕生了「屏佔比」這一重要參數，隨後的四年至今手機行業中都在「屏佔比」方面下了很大功夫。

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由於iPhone X的影響力巨大，隨後國產智能手機開始發力，從早先的瀏海屏，逐漸的瀏海變窄，在到後續的「水滴屏」、「曲面屏」、「挖孔屏」，再到今年逐漸量產的「屏下鏡頭」，配合屏下指紋技術的不斷完善，當下的國產旗艦手機的正面已經無任何開孔！

而除了國產手機的全面屏以外，120Hz高刷屏的到來也將手機的屏幕質量提升了一個台階，2K分辨率、5G信號也早已普及。

而基於這些，iPhone似乎動作太慢了，在iPhone 12中才遲遲加入5G，而國產入門機都配備120Hz刷新率屏幕的今天，iPhone 13系列也才出現高刷屏，對於這些，不知為何蘋果是遲鈍的，在某種意義上，國產手機已經超越了iPhone。

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04 寫在最後：

無論是喬布斯還是庫克，蘋果並沒有「跑偏」，而是通過兩個人不同的性格和處事方式，給蘋果加上了不同的「天賦點」。

喬布斯時期的蘋果經過動盪，如果說iPhone的出現拯救了蘋果，那麼蘋果也可以說成就了喬布斯、庫克，如果庫克當年不從康柏來到蘋果，就不會有之後的iPhone 6、iPhone X，iPhone或許是行業中第一個使用120Hz屏幕且5G、2K屏的手機廠商，只因喬布斯不在了。

沒錯，庫克終歸更像是一個商人。什麼是商人？沒錯，牟利！

商人的角度只看利弊，喬布斯是蘋果的創始人，庫克則是蘋果的營運者，這是不一樣的，這就跟蘋果是孩子，喬布斯是父親，而庫克是老師一樣，父母負責生養和家庭教育，老師負責各個領域的完善、再教育，而是有着截然不同的結局，孩子不可能不上學，父母即便知識在淵博也無法適時的教育自己的孩子，一個道理。

僅此文章，紀念喬布斯離世十周年，共勉！

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