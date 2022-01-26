立陶宛外長：沒有計劃改變「台灣代表處」名稱

立陶宛允許台灣以「台灣」名義設立代表處後，引發與北京的外交風波，英媒1月25日引述消息人士報道，立陶宛官員正在討論是否要求台方更改「台灣代表處」的中文名稱，立陶宛外長1月26日否認消息。



立陶宛國家廣播電視台（LRT）報道，外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）1月26日向多名記者表示沒有改名計劃，又指代表處的中文名稱不是由立陶宛來決定。

他指沒有討論改變官方名稱，代表處的中文名則不是立陶宛決定，「那純粹是台灣人的決定。」他被問到有否與台灣方面溝通時，僅回應稱「我不能說。」

蘭茨貝爾吉斯又稱，他已經與總統討論了爭取歐盟支持的必要性。

英媒1月25日報道，兩名消息人士表示，立陶宛官員正在討論是否要求台灣官員修改代表處的中文名稱，從「台灣代表處」改為「台灣人士代表處」，與英文及立陶宛語的譯名相同，以緩解與北京的爭端。

台媒則報道，3名立陶宛知情人士稱，有關報道不實，代表處名稱已定，不會改變。