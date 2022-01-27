烏克蘭局勢｜安全保障建議書面回覆　美國已交俄羅斯

俄羅斯外交部1月26日證實，美國已經就莫斯科提出的安全保障要求提交書面回應，但沒有透露內容。



俄羅斯衛星通訊社報道，莫斯科2021年12月中向美國及盟友提交安全保障建議草案，提出雙方減低可能互相威脅的行動，以及要求北約禁止吸納包括烏克蘭在內的前蘇聯加盟國等。

美國有線新聞網絡（CNN）指，華府的回應列出多項願意與莫斯科合作的部份，包括軍備控制、增加透明度、導彈系統的部署等。不過白宮25日表示，華府不會公開回應內容。

俄羅斯在26日已收到美國關於安全保障的書面回覆。據悉，美國駐俄羅斯大使沙利文26日拜訪俄外交部。他於莫斯科當地時間26日晚上7時30分左右進入了俄外交部大樓，大約半小時後離開。

據悉，美國原計劃在26日向俄羅斯提交有關安全保障協議的書面回覆。俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）26日在俄國家杜馬演講時說，如美方要求內容保密，俄羅斯不會公布，將遵守協定。但他強調，俄方將會把美方回信的核心內容告知公眾。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）其後舉行記者會，談及回應俄羅斯要求一事。他表示華府與盟友討論回應內容多時，指美國為俄羅斯鋪下認真的外交道路，但強調華府沒有在俄羅斯要求禁止烏克蘭加入北約一事作出讓步。

布林肯稱，期望在未來數天再與拉夫羅夫通話，商討回應內容。

另外布林肯再次呼籲在烏克蘭的公眾考慮離開，但駐當地使館會維持運作。

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）亦舉行記者會，稱俄羅斯需要即時為局勢降溫，莫斯科亦要在白羅斯、格魯吉亞及摩爾多瓦撤軍。他同時重申隨時準備與俄羅斯進行對話，尋找共識，並呼籲俄羅斯與北約重新恢復關係，推動透明度及減低爭執風險。