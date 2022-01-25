澳洲總理莫里森稱其微信公眾號遭入侵　騰訊：只是一場所有權糾紛

澳洲有議員日前聲稱，總理莫里森（Scott Morrison）的微信公眾號疑被黑客入侵，已被改名。不過，據英國《衛報》周二（25日）報道，微信母公司騰訊對此予以否認，稱沒有證據表明莫里森帳戶遭任何黑客或第三方入侵。



據報道，騰訊指出，莫里森帳戶更名的背後是一場所有權糾紛。相關帳戶最初是由一個中國個人註冊，隨後被轉移給其當前的營運商——一間技術服務公司，「轉移程序將按照我們的平台規則處理」。騰訊還強調，會繼續調查此事，維護所有微信帳戶的安全。

據路透社和彭博社報道，莫里森微信公眾號疑被強制遷移，2022年1月被改名為「澳華新生活」。澳洲議會的情報和安全聯合委員會主席、自由黨參議員詹姆斯（James Paterson）告訴傳媒，莫里森團隊已經數月無法登錄該帳號。

針對莫里森微信公眾號問題，在周一（24日）中國外交部的記者會上，路透社記者提問說：「針對澳洲總理莫里森的微信公眾號疑遭駭客入侵一事，個別澳議員認為，這是中國政府在對澳方進行干涉。中方對此有何回應？」

對此，中國外交部發言人趙立堅回應說，「我不了解你說的微信公眾號有關情況。 建議你直接詢問澳洲總理莫里森及其公眾號運營團隊。所謂中國干涉純屬污衊抹黑，無稽之談。我們從不、也沒有興趣干涉他國。」