美國北約書面回覆俄羅斯安保問題　俄媒：拒絕俄所劃紅線

美國與北約已就安全保障問題書面回覆俄羅斯，據俄媒披露，美國與北約已拒絕俄羅斯所劃的紅線。



據俄媒《今日俄羅斯》（RT）報道，俄羅斯外交部1月26日晚發布消息稱，俄羅斯副外長格魯什科（Alexander Grushko）當天接見了美國駐俄大使沙利文（John Sullivan），並舉行了會談。

會談中，美國大使向俄方轉交了美國政府對於此前俄羅斯提交的有關雙邊安全保障草案的書面回覆。

據悉，沙利文於莫斯科時間26日晚上7時30分左右進入俄外交部大樓，大約半小時後離開。

2022年1月7日，美國國務卿布林肯在國務院出席記者會。（AP）

據俄羅斯衛星通訊社報道，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在新聞發布會上表示，美國對俄羅斯有關安全提議的回覆包括莫斯科和華盛頓能夠找到共同點領域的內容。

布林肯在新聞發布會上表示：「我們仍然對對話持開放態度，我們傾向於通過外交解決問題，並且我們願意在能夠合作的領域向前推進。」

布林肯還表示，華盛頓願意繼續與莫斯科就仍然能夠合作的領域保持對話。他指，美國不會將回應俄安保建議的書面答覆公開，希望莫斯科方面也不對外披露。

據美國《紐約時報》報道，美國與北約正式的回應給了俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）一個選擇：要麼談判，要麼冒着面臨懲罰性經濟制裁的風險。

而對於俄方最為關切的承諾，包括「北約不納入烏克蘭」，布林肯透露，美方在這份書面回應中依舊沒有鬆口，給予俄方想要得到的保證。

《今日俄羅斯》報道，1月26日，北約30個成員國也向俄羅斯提交了一份書面回應。對於俄羅斯劃出的「紅線」，北約的態度是「拒絕」。

北約在這份回應中，沒有就「北約不納入烏克蘭」這一問題作出妥協，同時還警告俄方「不要侵略」、「從烏克蘭撤軍」等等。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）1月26日對記者表示，在北約可能向烏克蘭、格魯吉亞和其他蘇聯加盟共和國擴張的問題上，北約「不會妥協」，因為這與北約的「核心原則」相衝突。

斯托爾滕貝格表示，北約30個成員國都同意北約的這一回應，已經於26日早些時候，連同華盛頓的另一份書面回覆，由美國駐俄羅斯大使轉交給了俄羅斯方面。

斯托爾滕貝格說，俄羅斯應避免針對北約盟國的「侵略」，並從「烏克蘭、格魯吉亞和摩爾多瓦」撤軍，因為這些國家不希望俄羅斯這樣做。

在俄烏局勢緊張之際，幾週來，俄羅斯一直堅持要求美國對其提出的安全要求做出書面回應，然後才會決定下一步的行動，同時聲稱，俄羅斯沒有「入侵」烏克蘭的計劃。