安全保障書面回覆　美國已交俄羅斯　兩國外長擬對話

2022年1月26日，美國駐俄大使約翰·沙利文（John Sullivan）向俄副外長格魯什科（Alexander Grushko）轉交了華盛頓方面就俄安全保障建議給出的書面答覆。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在當日的新聞發布會上透露不少內文訊息。



美國務卿布林肯在1月26日的美國務院記者會上表示，近日將與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）對話，進一步討論回覆內容。布林肯稱：「我計劃近日與俄羅斯外長拉夫羅夫進行對話，屆時莫斯科將了解我們的回覆。」

雖然目前這份答覆的具體細節尚不為外界所知，但美方已經透露不少關於回覆的內容。比如美國將堅持北約的開放原則，拒絕了俄羅斯「北約不得東擴」的要求。

不過據布林肯表示，美國對俄羅斯安全保障建議的回覆中包括非常積極的內容。

2022年1月20日，身在德國柏林的美國務卿布林肯會見傳媒併發言。（AP）

據布林肯稱，美國的回覆中雖然表達不會放棄的基本原則，但是華盛頓也指出能夠為鞏固包括俄羅斯在內的各方安全共同展開工作的領域。例如，在烏克蘭部署進攻性導彈系統，在歐洲進行軍事演習，潛在的軍備控制措施，更大的透明度，以及降低風險的各種措施。

布林肯表示：「所有這些事情，我認為將解決雙方的關切，包括俄羅斯所說的關切，並推進集體安全。」

布林肯進一步表示：「我認為如果俄羅斯有意，有重要的部分可以展開工作。」

俄羅斯外交部12月17日公布俄羅斯與北約和美國關於安全保障的條約草案。俄方在與北約的安全保障協議草案中要求北約承諾停止擴張，不吸收烏克蘭或別國加入；要求北約成員國不在包括烏克蘭在內的東歐、外高加索或中亞國家開展任何軍事活動。