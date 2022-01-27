布林肯與王毅通話談烏克蘭　中國籲美停止干擾北京冬奧

中國外長王毅與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話，雙方就影響中美關係的一些議題及烏克蘭局勢進行了溝通。



據中國外交部網站消息，2022年1月27日，中國國務委員兼外交部長王毅應約同美國國務卿布林肯通電話。

王毅呼籲美方將中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）2021年11月視像會晤達成的共識落到實處。

王毅稱，拜登總統在與習近平主席視像會晤時曾表態美國不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」、無意同中國發生衝突對抗。但如今看來，美方對華政策的基調並沒有發生實質性變化，也未將拜登總統的表態真正落到實處。美方仍不斷推出涉華錯誤言行，使兩國關係受到新的衝擊。

王毅表示，施壓只會讓中國人民更加團結，對抗阻止不了中國走向強大。當務之急，美方應當停止干擾北京冬奧會，停止在台灣問題上玩火打牌，停止打造各種反華遏華「小圈子」。

布林肯表示，兩國外長經常性溝通非常重要，強調拜登在兩國元首會晤中闡述的立場沒有變化。布林肯稱，美中既有利益交集的地方，也存在分歧，美方願以負責任的態度管控分歧。

布林肯再次表示，美國的「一個中國」政策沒有改變。並稱美方會為美國運動員參加北京冬奧會加油，也祝願中國人民新春快樂。

2021年10月31日G20峰會舉行期間，美國務卿布林肯與中國外長王毅在羅馬一家酒店進行場邊會晤併合影。（AP）

布林肯還向中方通報了美方在烏克蘭等問題上的立場。

王毅表示，解決烏克蘭問題還是要回到新明斯克協議這一原點上。只要是符合這一協議方向和精神的努力，中方都將支持。同時呼籲各方保持冷靜，不做刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情。

王毅強調，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團為保障。

在21世紀的今天，各方應當徹底摒棄冷戰思維，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決。

截至發稿時，美國國務院官網尚未發布布林肯與王毅通話的消息。