布林肯與王毅通話談烏克蘭　中國籲美停止干擾北京冬奧

中國外長王毅與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話，雙方就影響中美關係的一些議題及烏克蘭局勢進行了溝通。
據中國外交部網站消息，2022年1月27日，中國國務委員兼外交部長王毅應約同美國國務卿布林肯通電話。
王毅呼籲美方將中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）2021年11月視像會晤達成的共識落到實處。
王毅稱，拜登總統在與習近平主席視像會晤時曾表態美國不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」、無意同中國發生衝突對抗。但如今看來，美方對華政策的基調並沒有發生實質性變化，也未將拜登總統的表態真正落到實處。美方仍不斷推出涉華錯誤言行，使兩國關係受到新的衝擊。
王毅表示，施壓只會讓中國人民更加團結，對抗阻止不了中國走向強大。當務之急，美方應當停止干擾北京冬奧會，停止在台灣問題上玩火打牌，停止打造各種反華遏華「小圈子」。
布林肯表示，兩國外長經常性溝通非常重要，強調拜登在兩國元首會晤中闡述的立場沒有變化。布林肯稱，美中既有利益交集的地方，也存在分歧，美方願以負責任的態度管控分歧。
布林肯再次表示，美國的「一個中國」政策沒有改變。並稱美方會為美國運動員參加北京冬奧會加油，也祝願中國人民新春快樂。
布林肯還向中方通報了美方在烏克蘭等問題上的立場。
王毅表示，解決烏克蘭問題還是要回到新明斯克協議這一原點上。只要是符合這一協議方向和精神的努力，中方都將支持。同時呼籲各方保持冷靜，不做刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情。
王毅強調，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團為保障。
在21世紀的今天，各方應當徹底摒棄冷戰思維，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決。
截至發稿時，美國國務院官網尚未發布布林肯與王毅通話的消息。