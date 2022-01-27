俄媒：俄烏倘開戰　中國僅會提供口頭支持

俄羅斯《獨立報》1月26日在題為《如果爆發戰爭，中國僅會提供口頭支持》的文章中稱，美國兩艘航母編隊與日本艦艇舉行聯合演習，表明他們隨時準備在中國解決台灣問題時提供援助，這些演習旨在阻止北京利用烏克蘭危機攻擊台灣。



文章稱，中國並不承認克里米亞合法併入俄羅斯，北京尋求與基輔保持經濟聯繫，不打算捲入俄羅斯和美國的對抗。

文章援引美媒觀點稱，中國國家主席習近平認為烏克蘭局勢會令美國分兵乏術，可以為一勞永逸地解決台灣問題提供極為有利的條件。

美國企業研究所高級研究員普萊特卡（Daniel Pletka）表示，習近平將密切關注烏克蘭局勢，看看拜登可以使用哪些工具迫使普京讓步，以及他可以做出哪些犧牲來達成妥協。

俄羅斯科學院世界經濟與國際關係研究所副所長洛馬諾夫（Alexander Lomanov）稱，在最壞的情況下，中國會要求以外交方式解決，不會動用武裝力量，中國絕不會直接參與衝突。

洛馬諾夫稱，值得回憶一下2008年北京夏季奧運會期間的事件。俄羅斯與格魯吉亞發生了衝突，中國沒有采取任何實際行動。但現在，如果西方開始對俄羅斯實施制裁，中國將試圖利用這種情況加強其在俄羅斯的經濟存在。