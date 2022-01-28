俄羅斯指責烏克蘭東部增兵　人數達15萬

法國、德國、俄羅斯和烏克蘭四國1月26日在巴黎就烏克蘭問題舉行「諾曼底模式」會談，各方雖有分歧，但都同意必須遵守烏克蘭東部的停火協議。然而，會談剛結束，俄羅斯便指責烏克蘭在烏東地區增加兵力部署。



據俄羅斯衛星通訊社1月27日報道，俄羅斯常駐歐洲安全與合作組織（簡稱歐安組織）代表盧卡舍維奇（Alexander Lukashevich）1月27日稱，烏克蘭領導層繼續在頓巴斯接觸線附近增加兵力。

報道稱，盧卡舍維奇在歐安組織常駐代表會議上表示：「談論沒有的國外入侵假想的威脅，烏克蘭領導層不是在某個地方而正是在頓巴斯接觸線附近增加兵力」。盧卡舍維奇稱，烏克蘭在頓巴斯接觸線附近部署了大約15萬名軍人。

據俄羅斯外交部表示，基輔將全國一半的軍隊派到了頓巴斯地區。

因俄烏之間的緊張局勢，西方國家目前正在向烏克蘭提供軍事支持，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）此前曾表示，現在頓巴斯地區受到烏克蘭挑釁的威脅非常高，甚至比以前更高。

2022年1月23日，多家俄羅斯媒體援引烏克蘭東部民間武裝發言人的話稱，烏克蘭正準備在東部地區發動戰事，烏克蘭軍隊已經將一些「颶風」多管火箭炮系統部署在了斯拉維揚斯克西北的兩個居民點附近。

烏東部民間武裝發現，烏克蘭軍方近來在雙方停火線附近加強了無人機偵察，並開始積極向戰地倉庫補充彈藥。